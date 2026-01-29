Новости Устройства 29.01.2026 comment views icon

Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж

Из-за острого дефицита RAM в США в магазинах Costco начали убирать установленную память в демонстрационных образцах ПК.


Один из покупателей поделился фото на Reddit, на которых видно, что в демонстрационных образцах больше нет памяти. Вероятно, ее убрали, чтобы предупредить возможные кражи. Это распространенная проблема в розничных сетях, таких как Costco. Ранее из-за аналогичных краж из демонстрационных ПК начали убирать видеокарты.

Многие комментаторы предположили, что кто-то уже наверняка воровал RAM, а в Costco, как и в других подобных магазинах, просто не заменили украденные детали на новые. Однако в трех из четырех демонстрационных ПК на фото все еще установлены видеокарты. Однако демонстрационный компьютер справа не содержит ни видеокарты, ни оперативной памяти, вероятно потому, что представляет самую дорогую модель по цене в $2600.

Один из комментаторов отметил, что в ближайшем к нему магазине Costco кто-то попал на видео во время кражи компонентов из демонстрационного ПК. Многие другие участники обсуждения также поделились личными историями о том, что в их местном Costco и Walmart тоже не установлены ни карты памяти, ни видеокарты, так что это может быть либо широко распространенная мера безопасности, либо действительно распространенная проблема магазинных краж.


Обычно большинство товаров хранится на складе в ожидании покупателя. Похожая волна краж и аналогичные меры безопасности предпринимались магазинами во время бешеной популярности на майнинг, когда видеокарты невероятно взлетели в цене. Однако нынешний дефицит RAM спровоцировал стремительный рост цен на оперативную память и поэтому даже крупным ритейлерам, приходится прилагать усилия для защиты этого дефицитного товара от краж. 

Мы писали, что NVIDIA и партнеры переориентируются и переориентируются на RTX 5060 и 5060 Ti с 8 ГБ VRAM на фоне дефицита памяти. Между тем официальный магазин Zotac также сообщает о сокращении поставок видеокарт. Некоторые модели вообще будут какое-то время недоступны.

Источник: Tom’s Hardware

