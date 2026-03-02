banner
Новости Софт 02.03.2026 comment views icon

Симулятор Galaxy S26 превращает любой iPhone и Android в Samsung с "конфиденциальным дисплеем": как попробовать?

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?

На прошлой неделе Samsung представила серию смартфонов S26, но если вы до конца не уверены, стоит ли вам обновляться, то испытать функции новинок можно прямо сейчас, не выходя из дома. Неважно, являетесь ли вы владельцем Pixel, OnePlus, iPhone или любого другого смартфона — сервис Try Galaxy имитирует опыт использования Galaxy S26 на любом.


Try Galaxy — это бесплатный сайт, который имитирует интерфейс One UI со смартфонов Samsung и работает на любом смартфоне iOS или Android. Он не новый, но теперь работает с эксклюзивными функциями, анонсированными на Samsung Galaxy Unpacked 2026. Самые интересные в этом случае новинки: встроенный «приватный дисплей», который сохранит содержимое вашего смартфона от посторонних глаз, а также функции Galaxy AI и опыт работы с помощником Bixby.

Как запустить Try Galaxy?

  • Перейдите на веб-сайт Try Galaxy из браузера (напрямую с мобильного или отсканируйте код с ПК)
  • Нажмите меню с тремя точками
  • Выберите опцию «Добавить на главный экран»
  • Нажмите «Установить»
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?

По сути, мы получаем PWA-приложение, которое позволит воссоздать что-то вроде опыта One UI 8.5 с любым смартфоном. Стандартно навигация здесь используется нажатием, а не жестами (если свайпнуть — можно случайно выйти из приложения), а функции ограничены аппаратными возможностями вашего устройства.

То есть испытать камеры как следует невозможно, однако можно попробовать создать ИИ-стикер или обработать фото. Try Galaxy является скорее способом для первого знакомства с интерфейсом Samsung и обзором возможностей без фактического применения, в противном случае — лучше посетить магазин.


Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Источник: Android Central, SamMobile

Популярные новости

arrow left
arrow right
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
Представлен Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц и 6000 мА-ч за $140
iPhone 17 Pro Max стал смартфоном, который чаще всего "сдавали" в trade-in: всего за несколько месяцев после запуска
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея
Trump Phone существует: Trump Mobile "показала" обновленный T1 Phone, совсем не Made in USA
Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею
iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная
Клиенту отправили новый iPhone 17 Pro с пятнами и сорванной пломбой, а на обмене насчитали тройной задаток
Чем отличаются Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus и S26: обзор характеристик
Honor демонстрирует комплект камеры для Magic 8 RSR Porsche Design
Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард
Xiaomi выпустит MFT-камеру, крепящуюся к смартфонам магнитом, — инсайдер
14 лет после анонса: представлен NexPhone с Android, Linux и Windows 11 в режиме десктопа
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить