Симулятор Galaxy S26 превращает любой iPhone и Android в Samsung с "конфиденциальным дисплеем": как попробовать?

На прошлой неделе Samsung представила серию смартфонов S26, но если вы до конца не уверены, стоит ли вам обновляться, то испытать функции новинок можно прямо сейчас, не выходя из дома. Неважно, являетесь ли вы владельцем Pixel, OnePlus, iPhone или любого другого смартфона — сервис Try Galaxy имитирует опыт использования Galaxy S26 на любом.





Try Galaxy — это бесплатный сайт, который имитирует интерфейс One UI со смартфонов Samsung и работает на любом смартфоне iOS или Android. Он не новый, но теперь работает с эксклюзивными функциями, анонсированными на Samsung Galaxy Unpacked 2026. Самые интересные в этом случае новинки: встроенный «приватный дисплей», который сохранит содержимое вашего смартфона от посторонних глаз, а также функции Galaxy AI и опыт работы с помощником Bixby.

Как запустить Try Galaxy?

Перейдите на веб-сайт Try Galaxy из браузера (напрямую с мобильного или отсканируйте код с ПК)

Нажмите меню с тремя точками

Выберите опцию «Добавить на главный экран»

Нажмите «Установить»

По сути, мы получаем PWA-приложение, которое позволит воссоздать что-то вроде опыта One UI 8.5 с любым смартфоном. Стандартно навигация здесь используется нажатием, а не жестами (если свайпнуть — можно случайно выйти из приложения), а функции ограничены аппаратными возможностями вашего устройства.

То есть испытать камеры как следует невозможно, однако можно попробовать создать ИИ-стикер или обработать фото. Try Galaxy является скорее способом для первого знакомства с интерфейсом Samsung и обзором возможностей без фактического применения, в противном случае — лучше посетить магазин.







Источник: Android Central, SamMobile