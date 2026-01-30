Смертная казнь за онлайн-мошенничество: в Китае казнили 11 членов преступного клана

В Китае казнили 11 членов клана Мин обвиняемых, в управлении масштабными мошенническими онлайн-центрами в Мьянме. Сеть заманивала жертв в фальшивые онлайн-отношения с последующим выманиванием денег.





Эта схема мошенничества известна под жестоким названием «забой свиней». Обманутых жертв убеждают инвестировать в фальшивую торговлю криптовалютой или фейковые схемы электронной коммерции. Преступники были приговорены к смертной казни в сентябре 2025 года. Приговор был приведен в исполнение на этой неделе, после утверждения Верховным народным судом в Пекине.

Однако не следует считать, что мошенничество включало лишь примитивную ложь. По данным китайского государственного информационного агентства «Синьхуа», подсудимые осуждены за такие преступления, как умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное задержание, мошенничество и незаконную деятельность казино. Верховный народный суд заявил, что доказательства преступной деятельности, датируемые 2015 годом, являются «убедительными и достаточными». Согласно китайскому законодательству, преступников, приговоренных к смертной казни, казнят либо расстрелом, либо смертельной инъекцией.

Следователи заявили, что прежде чем перейти к онлайн-мошенничеству, клан зарабатывал деньги азартными играми и проституцией. Власти утверждают, что эта семья впоследствии создала огромные мошеннические комплексы в Мьянме, где в основном работали люди, которые стали жертвами торговли людьми или похищений, и вынуждены были совершать мошенничество под угрозой насилия. Многих из них заставляли работать в тщательно охраняемых комплексах, где они под принуждением выдавали себя за романтических партнеров или финансовых консультантов.





В последние годы Китай активизировал усилия по ликвидации преступных сетей, репатриируя тысячи подозреваемых в Китай для привлечения к ответственности. Считается, что подобные мошенничества генерируют миллиарды долларов каждый год, а преступные группы расширились на международные рынки, используя разные языки для атаки на жертв в Европе и Северной Америке.

