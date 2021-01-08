Акции Hyundai подорожали на рекордные 25% за день на фоне переговоров с Apple о совместном выпуске электромобилей

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8 января корейское издание Korea Economic Daily сообщило о переговорах между Hyundai и Apple по совместному выпуску электромобилей, после чего акции южнокорейского производителя электромобилей взлетели в цене почти на 20%.

На торгах в пятницу акции Hyundai выросли на 24,8%, подорожав до 257 000 корейских вон (около 235 долларов США). Как отмечает Bloomberg, это максимальный однодневный прирост стоимости бумаг компании с 1988 года.

Представитель Hyundai подтвердил эту информацию изданию CNBC и Bloomberg, подчеркнув, что переговоры находятся на ранней стадии и пока никаких окончательных решений не было принято.