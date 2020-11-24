СМИ: Смартфоны Huawei P50 получат SoC Kirin 9000 и OLED дисплеи производства Samsung и LG

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Несмотря на действующие санкции, введённые правительством США, компания Huawei готовит к выпуску новую линейку смартфонов Huawei P50. И для новой серии планируется использовать комплектующие известных поставщиков, которые получили лицензии на ведение бизнеса с Huawei.

Согласно имеющейся информации, для изготовления смартфонов серии Huawei P50 будут использоваться OLED панели производства Samsung Display и LG Display. Корейские компании готовы выступить поставщиками панелей для Huawei. Samsung Display получила соответствующую лицензию на сотрудничество с китайским гигантом в октябре. Судя по всему, LG Display также получила соответствующее разрешение.

Также сообщается, что в смартфонах Huawei P50 будет использоваться мобильная система-на-чипе Kirin 9000 от собственного подразделения HiSilicon. Традиционно, новые чипсеты дебютируют в серии Mate, а затем через полгода также используются и в линейке P. В случае чипсетов компания могла сделать запас готовой продукции ещё до того, как вступили в силу очередные санкции (15 сентября). Или же, возможно, Huawei надеется, что TSMC также получит лицензию и возобновит производство процессоров по заказу.

Добавим, Qualcomm и MediaTek также подали заявки на получение лицензий, которые позволили бы им сотрудничать с Huawei. Поэтому китайской компании вряд ли будет грозить дефицит чипсетов для производства её смартфонов.

Как ожидается, официальный анонс смартфонов серии Huawei P50 состоится в первой половине 2021 года.

Источник: gsmarena