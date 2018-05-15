СМИ: Tesla отказалась от дополнительных средств безопасности для своего автопилота из-за дополнительных расходов и низкой эффективности

Система помощи водителям, реализованная в электромобилях Tesla, не является полноценным самостоятельным автопилотом. Компания предупреждает, что даже при активации такого ассистента необходимо внимательно следить за дорожной обстановкой и держать руки на рулевом колесе, чтобы в случае необходимости взять управление на себя. Хотя многие владельцы электромобилей Tesla пренебрегают этим требованием, что может привести к аварийным ситуациям.

Инженеры Tesla ранее рассматривали возможность внедрения дополнительных средств безопасности в систему помощи водителю. Например, предлагалось использовать технологию отслеживая взгляда или сенсоров на рулевом колесе. Но эти функции были отклонены из-за опасений, связанных с их невысокой эффективностью и увеличением стоимости. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что технология отслеживания взгляда вызывала вопросы как в плане стоимости внедрения (потребовались бы дополнительные затраты на установку камер и сенсоров), так и относительно эффективности работы с водителями различного роста. Из-за дополнительных затрат также была отклонена идея оснащения рулевого колеса дополнительными сенсорами. По словам источника, из-за дополнительных расходов работы были свёрнуты, а глава компании Илон Маск считал, что такие решения не понадобятся.

Однако сам Илон Маск опровергает эти заявления. Он отметил в соцсети Twitter, что причиной отказа от использования технологии отслеживания взгляда водителя стала её недостаточная эффективность, а не дополнительные затраты. Также он заявил, что Tesla является самым безопасным из доступных автомобилей – примерно в 4 раза более безопасный по сравнению со средними показателями.

This is false. Eyetracking rejected for being ineffective, not for cost. WSJ fails to mention that Tesla is safest car on road, which would make article ridiculous. Approx 4X better than avg. — Elon Musk (@elonmusk) 14 мая 2018 г.

Напомним, в 2016 году произошла первая авария автомобиля Tesla с активированным автопилотом, которая завершилась летальным исходом. Тогда Национальный совет по безопасности на транспорте США пришёл к выводу, что система мониторинга взаимодействия водителя с рулевым колесом была недостаточно эффективным способом гарантирования вовлечения водителя в процесс управления транспортным средством. Вместе с тем, по итогам расследования комиссия заключила, что автопилот не виноват в произошедшем и подобные системы, напротив, способствуют сокращению количества аварий. Кроме того, в марте 2018 года произошла ещё одна авария с летальным исходом, в которую попал электромобиль Tesla с активированным автопилотом. По словам компании, водитель проигнорировал несколько визуальных и звуковых предупреждений, которые предшествовали аварии. Более того, в прошлом месяце один из владельцев Tesla в Великобритании был лишён права управлять транспортными средствами на 18 месяцев. Во время движения автомобиля с активированным автопилотом он находился на пассажирском сидении.

Добавим, некоторые автопроизводители всё же используют системы для контроля вовлечённости водителя в процесс управления автомобилем даже при наличии вспомогательных средств для управления. Так, в седане Cadillac 2018 CT6 с реализованной технологией Super Cruise, которая позволяет высвободить руки водителя, внедрена система отслеживания взгляда и другие функции контроля лица, чтобы убедиться, что водитель уделяет внимание дорожной обстановке, а не чему-либо другому.

Источник: Engadget