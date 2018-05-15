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СМИ: Tesla отказалась от дополнительных средств безопасности для своего автопилота из-за дополнительных расходов и низкой эффективности
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СМИ: Tesla отказалась от дополнительных средств безопасности для своего автопилота из-за дополнительных расходов и низкой эффективности

СМИ: Tesla отказалась от дополнительных средств безопасности для своего автопилота из-за дополнительных расходов и низкой эффективности

Система помощи водителям, реализованная в электромобилях Tesla, не является полноценным самостоятельным автопилотом. Компания предупреждает, что даже при активации такого ассистента необходимо внимательно следить за дорожной обстановкой и держать руки на рулевом колесе, чтобы в случае необходимости взять управление на себя. Хотя многие владельцы электромобилей Tesla пренебрегают этим требованием, что может привести к аварийным ситуациям.

Инженеры Tesla ранее рассматривали возможность внедрения дополнительных средств безопасности в систему помощи водителю. Например, предлагалось использовать технологию отслеживая взгляда или сенсоров на рулевом колесе. Но эти функции были отклонены из-за опасений, связанных с их невысокой эффективностью и увеличением стоимости. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что технология отслеживания взгляда вызывала вопросы как в плане стоимости внедрения (потребовались бы дополнительные затраты на установку камер и сенсоров), так и относительно эффективности работы с водителями различного роста. Из-за дополнительных затрат также была отклонена идея оснащения рулевого колеса дополнительными сенсорами. По словам источника, из-за дополнительных расходов работы были свёрнуты, а глава компании Илон Маск считал, что такие решения не понадобятся.

Однако сам Илон Маск опровергает эти заявления. Он отметил в соцсети Twitter, что причиной отказа от использования технологии отслеживания взгляда водителя стала её недостаточная эффективность, а не дополнительные затраты. Также он заявил, что Tesla является самым безопасным из доступных автомобилей – примерно в 4 раза более безопасный по сравнению со средними показателями.

Напомним, в 2016 году произошла первая авария автомобиля Tesla с активированным автопилотом, которая завершилась летальным исходом. Тогда Национальный совет по безопасности на транспорте США пришёл к выводу, что система мониторинга взаимодействия водителя с рулевым колесом была недостаточно эффективным способом гарантирования вовлечения водителя в процесс управления транспортным средством. Вместе с тем, по итогам расследования комиссия заключила, что автопилот не виноват в произошедшем и подобные системы, напротив, способствуют сокращению количества аварий. Кроме того, в марте 2018 года произошла ещё одна авария с летальным исходом, в которую попал электромобиль Tesla с активированным автопилотом. По словам компании, водитель проигнорировал несколько визуальных и звуковых предупреждений, которые предшествовали аварии. Более того, в прошлом месяце один из владельцев Tesla в Великобритании был лишён права управлять транспортными средствами на 18 месяцев. Во время движения автомобиля с активированным автопилотом он находился на пассажирском сидении.

Добавим, некоторые автопроизводители всё же используют системы для контроля вовлечённости водителя в процесс управления автомобилем даже при наличии вспомогательных средств для управления. Так, в седане Cadillac 2018 CT6 с реализованной технологией Super Cruise, которая позволяет высвободить руки водителя, внедрена система отслеживания взгляда и другие функции контроля лица, чтобы убедиться, что водитель уделяет внимание дорожной обстановке, а не чему-либо другому.

Источник: Engadget

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