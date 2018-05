СМИ: Tesla отказалась от дополнительных средств безопасности для своего автопилота из-за дополнительных расходов и низкой эффективности

Система помощи водителям, реализованная в электромобилях Tesla, не является полноценным самостоятельным автопилотом. Компания предупреждает, что даже при активации такого ассистента необходимо внимательно следить за дорожной обстановкой и держать руки на рулевом колесе, чтобы в случае необходимости взять управление на себя. Хотя многие владельцы электромобилей Tesla пренебрегают этим требованием, что может привести к аварийным ситуациям.

Инженеры Tesla ранее рассматривали возможность внедрения дополнительных средств безопасности в систему помощи водителю. Например, предлагалось использовать технологию отслеживая взгляда или сенсоров на рулевом колесе. Но эти функции были отклонены из-за опасений, связанных с их невысокой эффективностью и увеличением стоимости. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что технология отслеживания взгляда вызывала вопросы как в плане стоимости внедрения (потребовались бы дополнительные затраты на установку камер и сенсоров), так и относительно эффективности работы с водителями различного роста. Из-за дополнительных затрат также была отклонена идея оснащения рулевого колеса дополнительными сенсорами. По словам источника, из-за дополнительных расходов работы были свёрнуты, а глава компании Илон Маск считал, что такие решения не понадобятся.

Однако сам Илон Маск опровергает эти заявления. Он отметил в соцсети Twitter, что причиной отказа от использования технологии отслеживания взгляда водителя стала её недостаточная эффективность, а не дополнительные затраты. Также он заявил, что Tesla является самым безопасным из доступных автомобилей – примерно в 4 раза более безопасный по сравнению со средними показателями.

This is false. Eyetracking rejected for being ineffective, not for cost. WSJ fails to mention that Tesla is safest car on road, which would make article ridiculous. Approx 4X better than avg.

