СНБО инициирует создание реестра украинских пользователей «ВКонтакте» и введение ответственности за распространение российского контента





Пока Минкульт добивается удаления «ВКонтакте» из украинских App Store и Google Play в Совете национальной безопасности и обороны Украины предпринимают собственные меры в отношении санкционной соцсети. На сегодняшней онлайн-презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, нового института для защиты украинского киберпространства, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о намерении поставить на учет всех украинских пользователей «ВКонтакте» и систематически проверять аккаунты на предмет распространения российского контента.

Чиновник прямо заявил, что за распространение российского контента через запрещенную в Украине российскую соцсеть украинские пользователи будут нести ответственность.

«Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами». Алексей Данилов, секретарь СНБО

Увы, Данилов не стал вдаваться в подробности, каким именном образом ведомство планирует реализовать идею создания такого механизма и какого рода последствия грозят за это «правонарушение».

Напомним, в мае вступил в силу президентский указ о продлении запрета на работу «ВКонтакте» и прочих российских сервисов еще на три года — до 15 мая 2023 года. Но в начале сентября разработчики санкционного приложения добавили возможность обхода блокировки с помощью прокси. В СНБО заверяют, что занимаются этой проблемой и обещают решить ее в ближайшее время.