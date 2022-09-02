Со-шоураннер «Дома Дракона» Мигель Сапочник покидает сериал и займётся новым проектом

Хотя «Дом Дракона» показал лучший старт на HBO и уже был продлен на второй сезон, его со-шоураннер Мигель Сапочник готовится покинуть сериал для своего следующего большого проекта.

По данным The Hollywood Reporter, Сапочник покидает «Дом дракона» как раз после того, как подписал новый контракт с HBO о первоначальной разработке. В соответствии с условиями соглашения, сеть будет уделять приоритетное внимание любым проектам, которые он начнет разрабатывать в дальнейшем. Сапочник останется в «Доме дракона» в качестве исполнительного продюсера вместе с Аланом Тейлором, который также будет исполнительным продюсером и режиссером эпизодов второго сезона сериала. В заявлении о своем уходе Сапочник сказал, что для него было «честью и привилегией» работать над сериалом. Также он выразил уверенность в способности Алана Тейлора сделать «Дом Дракона» ещё более сильным сериалом.

«Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей», — сказал Сапочник. «Было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что это правильный выбор для меня в личном и профессиональном планах. Тем не менее, когда я это делаю, я глубоко спокоен, узнав, что Алан присоединится к сериалу. Он тот, кого я знаю и уважаю в течение долгого времени, и я считаю, что этот драгоценный сериал не может быть в более надёжных руках».

Источник: The Verge