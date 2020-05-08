Sony анонсировала беспроводные наушники WF-SP800N с шумоподавлением, автономностью до 26 часов и ценой $200

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Компания Sony подготовила к выпуску новую модель полностью беспроводных наушников под названием WF-SP800N. Данное устройство ориентировано на приверженцев занятий спортом. Новинка защищена от воздействия влаги и пота в соответствии с требованиями стандарта IP55.

Беспроводные наушники Sony WF-SP800N оснащены тем же Bluetooth-чипом, что и более дорогая версия WF-1000XM3. Сообщается о наличии звукового профиля Extra Bass, предназначенного для усиления низких частот, и поддержке функции шумоподавления. При помощи сопутствующего приложения пользователь может со смартфона управлять работой наушников: настраивать эквалайзер, устанавливать различные профили работы (например, дом, работа, спорт и т.д.) с настройкой уровня шумоподавления для каждого из них. В обновлённом приложении профили можно привязывать к геолокационной информации, что позволит автоматически активировать спортивный профиль при посещении спорт-клуба.

Среди прочих характеристик беспроводных наушников Sony WF-SP800N упоминаются поддержка кодеков AAC и SBC, а также сенсорного управления. Продолжительность автономной работы от одного заряда аккумуляторов достигает 9 часов (18 часов с зарядным кейсом) при активированной функции шумоподавления. Если же шумоподавление отключить, то наушники могут работать без подзарядки до 13 часов (до 26 часов с кейсом).

Новые беспроводные наушники WF-SP800N уже поступили в продажу по цене $199,99.

Источник: The Verge