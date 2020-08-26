Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite — это копия Xperia 10 2019 года с новой основной камерой

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Ассортимент компании Sony сегодня пополнил весьма странный смартфон Xperia 8 Lite. Новинка является практически точной копией среднебюджетной модели Xperia 10, вышедшей на рынок в феврале 2019 года. Единственное отличие заключается в конфигурации основной камеры.

В основной камере Xperia 8 Lite используются сенсоры разрешением 12 и 8 Мп, которые соединены с объективами F/1,8 и F/2,4. Сдвоенная основная камера прошлогодней Xperia 10 комплектовалась сенсорами разрешением 13 и 5 Мп с оптикой F/2,0 и F/2,4. Увы, более подробных данных о камерах нет. В пресс-релизе Sony лишь говорится, что Xperia 8 Lite позволит делать очень качественные фотографии с акцентом на объекте съемки. При этом также заявлен двухкратный оптический зум.

Остальные технические характеристики Xperia 8 Lite в точности такие же, как у старой модели Xperia 10 (даже размеры и все отверстия на корпусе совпадают):

Экран — 6 дюймов IPS разрешением с 1080х2520 пикселей и соотношением сторон 21:9;

Платформа — 14-нм Qualcomm Snapdragon 630;

Память — 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти (есть гибридный слот microSD);

Аккумулятор — 2870 мА·ч, поддерживается быстрая 18-ваттная проводная зарядка Quick Charge 3.0;

Фронтальная камера — 8 Мп;

Габариты — 155,7х68х8,4 мм при массе 162 г.

В Японии смартфон Xperia 8 Lite предлагается в черном и белом цветах по цене около $280/€235 в эквиваленте. Старт продаж намечен на 1 сентября. О планах по выпуску Xperia 8 Lite на рынках других регионов пока ничего не сообщается.

В прошлом квартале Sony удалось продать 0,8 млн смартфонов, что вдвое превосходит результат предыдущего квартала и лишь на 11% меньше результата годичной давности. Ожидается, что по итогам этого финансового года мобильное подразделение Sony, которое последние четыре года терпит убытки, покажет прибыль.

Источник: Sony