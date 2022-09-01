Sony анонсировала Xperia 5 IV — обновленный компактный флагман с тройной камерой за $1000

Компания Sony подготовила к выпуску новый смартфон Xperia 5 IV. Новинка является более компактной, менее функциональной и более доступной версией Xperia 1 IV. Вместе с тем устройство получило продвинутую систему камер – почти как у флагмана.

На задней панели расположена тройная камера на базе 12-мегапиксельных сенсоров. Sony специально использует сенсоры с небольшим (по нынешним меркам) разрешением, чтобы обеспечить высокую скорость считывания и высокую чувствительность при слабом освещении. Объектив главного модуля имеет фокусное расстояние 24 мм, сверхширокоугольный модуль – 16 мм и телефото модуль – 60 мм. Но в отличие от Xperia 1 IV телефото модуль не поддерживает возможность плавного переключения между фокусными расстояниями. Все три камеры способны записывать видео в разрешении 4K/120p и снимать фотографии со скоростью 20 кадров в секунду с включенной автофокусировкой, автоматической экспозицией и HDR. Фронтальная камера также получила 12-мегапиксельный сенсор.

Смартфон Sony Xperia 5 IV оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p (соотношение сторон 21:9) и частотой обновления 120 Гц. Пользователям предлагаются процессор Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Дополнительно доступен слот для карты памяти microSD. Устройство содержит батарею ёмкостью 5000 мАч, разъём для наушников, стерео динамики. Заявлена поддержка беспроводной зарядки и защиты IP65/68.

Новый смартфон Sony Xperia 5 IV поступит в продажу с 27 октября по цене $999.

Источник: The Verge