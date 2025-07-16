Новости Устройства 16.07.2025 comment views icon

Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем

author avatar

Олексій Єрін

Автор новостей

Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем

Неделю назад мы сообщали о прекращении продаж смартфона Sony Xperia 1 VII из-за технической неисправности. Сейчас стало известно о самой проблеме, с которой столкнулась компания.

Флагман Sony Xperia 1 VII, представленный в мае, начал свою жизнь с фальстарта. Уже в начале июля стало известно о спонтанных перезагрузках и выключениях. Затем появилась информация об остановке продаж в Европе. А сегодня стало известно, что причиной всех проблем является материнская плата. Конкретно дефект не указывается, однако уже ясно чем все это закончится — стартовала программа бесплатной замены телефонов с указанными выше симптомами.

Производитель заявил, что уже внес необходимые изменения в производственный процесс, чтобы заявленный дефект не распространился на будущие устройства. При этом всем пользователям смартфона, рекомендуется проверить IMEI на специальном сайте.

Официальное заявление Sony UK по поводу проблемы:

«Наше расследование показало, что производственный процесс может выводить из строя материнскую плату смартфона Xperia 1 VII в некоторых случаях, что потенциально может привести к проблемам с питанием. Производственный процесс был немедленно изменен, чтобы предотвратить повторение дефекта. Мы приносим искренние извинения за любые неудобства, причиненные нашим клиентам».

Стартовать программа должна уже 21 июля. В тех случаях, когда дефект все же подтвердится, Sony предоставит дальнейшие инструкции по подаче заявки на замену. Кроме этого, рекомендуется сохранить все пользовательские данные перед отправкой телефона в сервис.

Источник: Gsmarena

Популярные новости

«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
Роботакси Volkswagen будут получать данные о дорогах через блокчейн Solana
Apple обвинила инженера Vision Pro в похищении «тысяч документов» — перед уходом к конкурентам
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Первый тизер хоррор-игры Dead Take — две «крупнейшие» звезды в мире видеоигр и вайбы Тайлера Дердена
Что нового в PS Plus в июле: полный список игр и бонус для фанатов Cyberpunk 2077
Ультразвук помогает выявить дефекты Li-ion-батареи до того, как она взорвется
Самый смешной момент Clair Obscur: Expedition 33 был «случайной импровизацией» актеров
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг говорит, что ИИ делает его умнее, и спорит с исследованием MIT
Новые Rivian Gen 2 Quad R1T и R1S — снова четыре мотора и «танковый разворот»
Вышел складной Honor Magic V5 за $1250 — смартфон стал тоньше, а батарея больше
«Безопасный» мессенджер Bitchat от создателя Twitter не прошел ни одной проверки безопасности
Подразделение Deutsche Bank получило разрешение на выпуск евро-стейблкоинов — EURAU
Один пост в Reddit заставил режиссера «Человек-паук: Нет пути домой» изменить ключевой момент фильма
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США
Samsung представила Galaxy Watch8 и Watch8 Classic — самые тонкие часы и безель по цене от 15 тыс. грн
«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить