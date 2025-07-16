Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем

Неделю назад мы сообщали о прекращении продаж смартфона Sony Xperia 1 VII из-за технической неисправности. Сейчас стало известно о самой проблеме, с которой столкнулась компания.

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Флагман Sony Xperia 1 VII, представленный в мае, начал свою жизнь с фальстарта. Уже в начале июля стало известно о спонтанных перезагрузках и выключениях. Затем появилась информация об остановке продаж в Европе. А сегодня стало известно, что причиной всех проблем является материнская плата. Конкретно дефект не указывается, однако уже ясно чем все это закончится — стартовала программа бесплатной замены телефонов с указанными выше симптомами.

Производитель заявил, что уже внес необходимые изменения в производственный процесс, чтобы заявленный дефект не распространился на будущие устройства. При этом всем пользователям смартфона, рекомендуется проверить IMEI на специальном сайте.

Официальное заявление Sony UK по поводу проблемы:

«Наше расследование показало, что производственный процесс может выводить из строя материнскую плату смартфона Xperia 1 VII в некоторых случаях, что потенциально может привести к проблемам с питанием. Производственный процесс был немедленно изменен, чтобы предотвратить повторение дефекта. Мы приносим искренние извинения за любые неудобства, причиненные нашим клиентам».

Стартовать программа должна уже 21 июля. В тех случаях, когда дефект все же подтвердится, Sony предоставит дальнейшие инструкции по подаче заявки на замену. Кроме этого, рекомендуется сохранить все пользовательские данные перед отправкой телефона в сервис.

Источник: Gsmarena