Sony опубликовала 360-градусные обзоры контроллера DualSense и других аксессуаров для PlayStation 5

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Анонсируя новый контроллер DualSense для игровой консоли PlayStation 5, компания Sony ограничилась лишь демонстрацией нескольких фотографий устройства. И лишь несколько месяцев спустя Sony позволила фанатам получше рассмотреть, как будет выглядеть геймпад.

Компания обновила официальную страницу с аксессуарами для PlayStation 5, на которой теперь доступен детальный объёмный обзор контроллера DualSense, беспроводной гарнитуры Pulse 3D и др.

В верхней и нижней частях геймпада можно видеть интерфейсные разъёмы.

Напомним, контроллер DualSense также получил и ряд новых функций. Среди них отмечаются технология тактильной обратной связи, в которой вместо традиционных двигателей применяются двойные актуаторы; адаптивные триггеры, позволяющие использовать различные уровни приложения силы; встроенные микрофон и выход для подключения наушников; кнопка Create для записи и трансляции наиболее захватывающих моментов игры.

Sony также продемонстрировала внешний вид беспроводной гарнитуры Pulse 3D и пульта дистанционного управления медиа функциями консоли PlayStation 5.

Источник: wccftech