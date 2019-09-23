Sony PlayStation 5 будет потреблять в режиме простоя всего 0,5 Вт, хотя PS4 в том же режиме необходимо 8,5 Вт

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Джим Райан, президент и CEO компании Sony Interactive Entertainment, сообщил, что игровая консоль Sony Playstation 5 будет способна потреблять в простое заметно меньшее количество энергии, чем ее предшественница PS4 — всего 0,5 Вт.

По словам представителя компании, если миллион владельцев PS5 включат эту опцию (по умолчанию она будет отключена), то это позволит сэкономить количество энергии, потребляемое 1000 среднестатистических домохозяйств в США. Заявление было сделано в рамках экологической инициативы «Playing for the Planet» по борьбе с изменением климата.

Отметим, что согласно исследованиям организации Natural Resources Defense Council (Совет по защите природных ресурсов) консоль Sony PS4 потребляет в простое порядка 8,5 Вт, так образом разница в энергопотреблении двух поколений может составлять 17 раз. Для сравнения, по данным той же организации во время стриминга видео консоль Sony PS4 потребляет 89 Вт, а во время игры — 137 Вт энергии.

Напомним, что по официальной информации консоль следующего поколения Sony Playstation 5 получит 7-нм APU AMD с 8-ядерным CPU Zen 2 и GPU Navi, поддержку рейтрейсинга и 8K-разрешения, SSD для моментальной загрузки и обратную совместимость с PS4 . Ожидается, что анонс новинки состоится на выставке E3 2020, а начало продаж стартует осенью следующего года. Ранее в сети появились изображения девкита консоли Sony PS5.

Источник: The Verge