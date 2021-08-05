Sony раскрыла подробности о следующем поколении PlayStation VR на закрытой презентации для разработчиков





Гарнитура PS VR второго поколения, разрабатываемой Sony специально для PS5, постепенно обрастает новыми подробностями. YouTube-канал PSVR Without Parole и сайт UploadVR рассказали новые детали о второй версии гарнитуры PS VR и контроллерах с закрытой презентации Sony для разработчиков — мероприятие якобы прошло 3 августа.

Контроллеры для второй версии PS VR — как утверждает PSVR Without Parole, гарнитура носит кодовое имя NGVR — смогут распознавать не только положение в руках и нажатия на кнопки, но и измерять расстояние до пальцев игрока. Эта функция — своего рода аналог системы бесконтактного жестового управления Motion Sense, которую Google использовала в Pixel 4, а затем адаптировала для Nest Hub.

На презентации Sony рассказала разработчикам, что собирается использовать гибридную модель выпуска для будущих AAA-игр на PlayStation. Цель в том, чтобы крупные релизы имели VR-версию, по аналогии с тем, как это было с Resident Evil 7 и No Man’s Sky на PS4 и PS5. По имеющейся информации, PS VR второго поколения не будет автономной. То есть, для ее работы все равно потребуется консоль. Но в будущем игроки смогут играть в ключевые проекты как на обычных дисплеях, так и на VR-гарнитуре.

Гарнитура PS VR 2 (предположительное название) оснащена OLED-дисплеем с поддержкой HDR и углом поля зрения 110° — на 10° больше, чем у оригинальной PS VR. Это согласуется с предыдущим докладом Bloomberg, что Sony выбрала для второй версии PlayStation VR экраны OLED производства Samsung Display.

оснащена OLED-дисплеем с поддержкой HDR и углом поля зрения 110° на 10° больше, чем у оригинальной PS VR. Это согласуется с предыдущим докладом Bloomberg, что Sony выбрала для второй версии PlayStation VR экраны OLED производства Samsung Display. Ранее UploadVR сообщал о предполагаемом суммарном разрешении экрана (4000х2040 пикселей) и поддержке технологии «фовеального рендеринга» (foveated rendering), завязанной на отслеживании движения глаз пользователя. Эти данные еще раз подтвердили.

Также подтверждено использование подхода Inside Out (все необходимые датчики для отслеживания движений встроены в само устройство и никакой необходимости использования дополнительного оборудования нет) и адаптивные триггеры с тактильным обратным откликом.

PSVR следующего поколения будет подключаться к консолям PlayStation с помощью одного кабеля, никаких вспомогательных адаптеров не понадобится.

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Sony впервые подтвердила существование второй версии PlayStation VR в феврале, а в марте показала контроллеры для новой гарнитуры. Ранее Bloomberg писал, что Sony планирует выпустить гарнитуру PlayStation VR нового поколения в период рождественских праздников 2022 года. Но финальный дизайн и характеристики устройства могут утвердить раньше, так что Sony еще может поделиться некоторыми детали до конца этого года. В то же время авторы YouTube-канала PSVR Without Parole сообщают, что Sony планирует анонс PS VR 2 на начало 2022 года.