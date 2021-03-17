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Google анонсировала новый Nest Hub с радаром Soli для отслеживания сна

Google анонсировала новый Nest Hub с радаром Soli для отслеживания сна

Google анонсировала новый Nest Hub с радаром Soli для отслеживания сна


Google анонсировала второе поколение умного экрана Nest Hub, в котором нашла применение технология Soli.

Soli — разработка подразделения Advanced Technology and Projects team (ATAP), известного в первую очередь по проекту модульного смартфона Project Ara, который в итоге так и не добрался до рынка. Это радар, работающий на миллиметровых радиоволнах (чип использует полосу частот 60 ГГц mmWave). Ранее технология нашла применение в умных часах LG, а также умной одежде: первое и второе поколения умной куртки Jackard, выпущенной совместно с Leviʼs. Затем перебралась на смартфоны Pixel — в Pixel 4 она обеспечивала работу функции бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца), но уже в Pixel 5 компания Google отказалась от Soli в телефонах, поскольку она слишком сильно удорожала устройства.

Вместо этого Google взяла курс на продукты Nest. Ранее Soli нашла применение в термостате Nest Thermostat, где используется для управления жестами, а сейчас и Nest Hub получил систему Soli. Новая модель смарт-дисплея тоже способна распознавать некоторые жесты, в том числе управление музыкой. Но главное предназначение радара другое — отслеживание сна. Это и есть ключевая особенность новой модели. Сейчас, если говорить о потребительской электроники, эта функциональность остается прерогативой умных часов и фитнес-трекеров. При этом степень точности отслеживания фаз умными часами остается спорной темой, да и далеко не всем удобно спать в умных часах, которые еще нужно и заряжать (обычно это делают как раз ночью).

Встроенный в новый Nest Hub радар Soli отслеживает движения тела спящего человека и его частоту дыхания по отражению радиоволн. Пользователю нужно расположить устройство возле кровати так, чтобы верхняя половина его тела оказалась в поле зрения радара. При первом запуске также потребуется откалибровать устройство — отметить свою часть кровати, чтобы радар игнорировал партнера. Устройство также регистрирует кашель и храп — обработка этих данных происходит локально без отправки на внешние серверы компании.

Все собранные данные обрабатываются с помощью фирменных алгоритмов, систематизируются и подаются в удобоваримой форме с графиками и диаграммами в фирменном приложении. Через приложение пользователь может не только оценить качество сна по нескольким метрикам, но и получить рекомендации по улучшению режима.

Google анонсировала новый Nest Hub с радаром Soli для отслеживания сна

До конца года все эти возможности будут доступны бесплатно, но Google пока не говорит, во сколько обойдется сервис после завершения этого тестового периода. В перспективе в него перекочует и часть возможностей по отслеживанию сна Fitbit (он с недавних пор принадлежит Google).

Новый Nest Hub в целом унаследовал дизайн оригинальной модели, но появился новый светло-голубой цвете (Google называет его Mist), вдобавок к светло-розовому, светло-серому и темно-серому вариантам.

Google говорит об улучшении конструкции лицевой панели вокруг экрана — теперь она выполнена заподлицо с остальной частью рамки, что должно облегчить чистку. При этом сам экран остался прежним — 7-дюймовая сенсорная ЖК-панель разрешением 1024×600 пикселей. Сенсор освещенности никуда не делся, так что смарт-дисплей по-прежнему способен автоматически настраивать картинку в зависимости от условий освещения.

Видеокамеры в Nest Hub по-прежнему нет — для видеозвонков Google предлагает более крупный 10-дюймовый дисплей Nest Hub Max.

Среди других улучшений — более крупный динамик диаметром 43,5 мм, благодаря чему, по заверениям производители, басы должны быть на 50% лучше, а также третий микрофон и специализированный чип машинного обучения для расширения возможностей обработки голосовых команд. Новый Nest Hub со временем запомнит самые часто используемые команды, чтобы обрабатывать их локально и быстрее давать ответы.

Наконец, новый Nest Hub получил более быстрый процессор и поддержку сетевых протоколов Thread и CHIP, что позволяет ему выступать в качестве концентратора для работы с умными устройствами других производителей и платформ. Поддержка Thread и CHIP будет добавлена в одном из будущих обновлений прошивки.

Google анонсировала новый Nest Hub с радаром Soli для отслеживания сна

С 16 марта новый Google Nest Hub можно предзаказать в официальном онлайн-магазине Google, фактические поставки смарт-дисплеев начнутся 30 марта. Его стоимость в США — 99 долларов. В Украине Google Nest Hub, как и другие устройства Google, официально продаваться не будет. Но при желании заказать его проблемы не составит, учитывая, что его цена не превышает беспошлинный лимит.

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