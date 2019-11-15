Сотрудники львовского подразделения «Укрзалізниці» обустроили майнинговую ферму в одном из помещений





Про Bitcoin последнее время нет новостей, так как с момента падения курса ниже $10 тыс. он колебался в не столь значительных пределах, чтобы обращать внимание, да и в целом интерес к криптовалютам сейчас на порядки ниже, чем в декабре 2017 года, когда криптовалюта дорожала на $1000 за сутки и в итоге ненадолго превысила $20 000. Но порой все же мелькают весьма примечательные истории вроде кражи биткоинов сотрудниками киберполиции или незаконном майнинге криптовалюты на Южно-Украинской АЭС. Сегодня стало известно о еще одной незаконной схеме, в которой оказались замешаны сотрудники подразделения Львовской железной дороги «Укрзалізниці».

Как сообщается на сайте УЗ, незаконно размещенная в одном из помещений предприятия ферма для майнинга криптовалют запитывалась от электросети «Укрзалізниці», вследствие чего был нанесен ущерб в размере 1 млн грн ($41 тыс.). В ходе осмотра сотрудники Департамента безопасности «Укрзалізниці» вместе с правоохранителями выявили более ста единиц компьютерного оборудования. Что интересно, в пресс-релизе уточняют, что оборудование использовалось именно для добычи биткоинов.

Материалы проверки направлены в Тернопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное производство, но имена подозреваемых и конкретная статья УК не сообщаются.

Ожидается, что в ближайшее время ВРУ примет соответствующий пакет законов, которые урегулируют криптоактивы и деятельность с ними в Украине. Также до конца года в Украине должна начать работу крупнейшая криптобиржа Binance.

Источник: «Укрзалізниця»