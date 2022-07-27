Рекомендации: как безопасно использовать мобильный телефон и интернет в зоне активных боевых действий

Госспецсвязи Украины продолжает отвечать на самые распространенные вопросы по противодействию угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом и другими. В этой подборке служба собрала подборку советов о том, как безопасно пользоваться мобильным телефоном и интернетом военнослужащим, в том числе и в зоне активных боевых действий.

Соблюдение правил кибергигиены, осмотрительное использование смартфонов – все это особенно важно для военных, ведь речь идет не только о безопасности личных данных, но и о сохранении жизни.

Чтобы обезопаситься:

Выключайте телефон полностью или включайте режим полета, когда находитесь в непосредственной близости к позициям врага. Используйте телефон – как звонки, так и интернет – только при необходимости. Не обсуждайте по мобильному, даже с близкими, каких-либо «рабочих» вопросов: не рассказывайте информацию о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т.д. Не следует пользоваться мобильной связью одновременно нескольким лицам из одной точки, звоните по очереди с определенными временными промежутками. Безопаснее звонить из мест, удаленных от расположения позиций. Не храните на телефоне фото, видео, документы и другую информацию, которая может быть использована в случае потери гаджета и попадания его в руки врага. Используйте VPN. Не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi сетям или другим устройствам, которые «раздают» интернет. Не «раздавайте» интернет со своего смартфона. Настройте мобильные устройства, в том числе и мессенджеры, так, чтобы принимать вызовы и сообщения только от тех, кто находится в списке контактов.

Выполните все безопасные настройки в телефоне:

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блокировка телефона – обязательна (это может быть PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца и т.п., а лучше – несколько способов одновременно);

везде, где возможно, настройте двухфакторную аутентификацию;

удалите ненужные телефонные приложения;

проверьте, какие разрешения предоставляются используемым приложениям, измените при необходимости (например, запретите доступ к контактам, фото);

откажитесь от функций автоматического входа в какие-либо аккаунты. Безопаснее авторизоваться всякий раз, когда это необходимо;

запретите доступ к геолокации;

выключите функцию автоматического выбора сети (эта опция доступна в Настройках).

В соцсетях и мессенджерах:

уберите из настроек или закройте всю личную информацию (номер телефона, дату рождения, место жительства, место работы и т.п.);

не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение. Не распространяйте фотографии техники, позиций и т.п.;

не добавляйте в друзья или в контакты посторонних, неизвестных вам лиц;

не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев (и даже от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения);

отключите возможность видеть вашу последнюю активность, а также – отправлять вам сообщения для аккаунтов, не относящихся к списку контактов.

Кроме телефона, осторожно используйте другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi, к примеру, смарт-часы или фитнес-трекеры.

Источник: Госспецсвязи