Создатель Cydia подал новый антимонопольный иск против Apple

Более года назад создатель Cydia, первого неофициального магазина приложений для взломанных iOS-устройств, подал иск против Apple. Причина – антиконкурентная практика американского гиганта с его магазином приложений App Store. Прежде чем судебный процесс начался, судья Ивонн Гонсалес, которая также возглавляла судебный процесс Apple против Epic Games, должна была объявить, является ли жалоба приемлемой.
В начале года иск создателя Cydia был отклонен, но судья уполномочила его подать новый только в том случае, если срок исковой давности не истек. Джей Фриман, который известен под ником Saurik, изменил иск. Первая жалоба касалась 2008–2009 годов, а уже вторая – 2018–2021 годов. В эту пятницу судья Гонсалес приняла эту «новую версию» и Apple не удалось отклонить иск.
В новой жалобе указывается, что агрессивные изменения в iOS помешали альтернативным магазинам, в том числе и Cydia, «предоставлять полезные приложения для iPhone». С каждым годом Apple делала процесс взлома iPhone все более сложным, потому магазин Cydia стал терять популярность.
Поскольку теперь жалоба является приемлемой, Фриман сможет полностью сосредоточиться на подготовке к новому антимонопольному иску против Apple.
Напомним, что магазин приложений Cydia появился в 2008 году, даже раньше App Store. Магазин также взимал комиссию с разработчиков и выручка 2011 и 2012 годах составляла до $10 миллионов.