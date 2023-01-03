SpaceX привлекла $750 млн при оценке в $137 млрд. Главный инвестор — американский венчурный фонд Andreessen-Horowitz

SpaceX привлечет 750 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования, согласно которому компания оценивается в 137 миллиардов долларов. Фонд Andreessen Horowitz считается основным инвестором в новом раунде финансирования.

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В прошлом месяце SpaceX разрешила инсайдерам продавать акции по $77 за единицу, в результате чего оценка компания приближается к $140 млрд. Ранее сообщалось, что компания привлекла более $2 миллиардов в 2022 году, включая раунд в $250 миллионов в июле, и была оценена в $127 миллиардов долларов во время раунда акций в мае.

Согласно электронному письму, направленному потенциальным инвесторам SpaceX, фонд Andreessen-Horowitz » (A16z) возглавит новый раунд финансирования. Среди первых инвесторов SpaceX были Founders Fund, Sequoia, Gigafund и многие другие.

A16z также принимал участие в выкупе Илоном Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, который завершился в конце октября 2022 года.

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В прошлом году SpaceX отметилась несколькими достижениями, но столкнулась с задержками своей программы Starship, которая является частью усилий NASA по возвращению астронавтов на Луну. С другой стороны, спутниковый интернет-сервис компании Starlink в настоящее время имеет более 1 миллиона активных абонентов и стал спасением для пользователей в Украине, пострадавших от сбоев в инфраструктуре после вторжения россии. SpaceX также превзошла собственный рекорд и совершила 60 запусков в 2022 году.

Сейчас компания продолжает разработку своих ракет-носителей Starship и Super Heavy на Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Еще неизвестно, когда компания перейдет к следующему этапу программы, предусматривающему испытания орбитальных запусков

Поскольку Маск неоднократно комментировал геополитические вопросы в Twitter, администратор NASA Билл Нельсон недавно спросил президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотуелл, может ли его «отвлечение» повлиять на сотрудничество SpaceX с космическим агентством. Нельсона заверили, что не может.

NASA также рассматривает возможность привлечения SpaceX для спасения астронавтов на МКС, включая двух представителей роскосмоса. В декабре на российской капсуле «союз» произошла «утечка неизвестного вещества», и сейчас проводится расследование, которое определит, сможет ли космический корабль безопасно вернуть экипаж домой или нужно принять экстренные меры.

Источник: CNBC