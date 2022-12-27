Илон Маск назвал «эпическими» пропагандистские прогнозы дмитрия медведева — тем временем акции Tesla упали до минимума с ноября 2020 года

Илон Маск продолжает позориться в Twitter — поздно вечером миллиардер в очередной раз неприятно удивил своим ответом на пропагандистские фантазии дмитрия медведева. Отвечая на тред с прогнозами марионетки путина и нового главы военно-промышленной комиссии россии в Twitter, владелец соцсети назвал его «эпическим». Это, конечно, обидело украинцев, которые не особо сдерживали себя в ответах и полностью отплатили предпринимателю в реплаях к твитам Маска.

В этом прогнозе на следующий год, который, очевидно, рассчитан сугубо на внутреннюю российскую аудиторию, кроме англосаксов (да, снова), есть, например, заявление о гражданской войне в США, однако даже это не смутило Маска. Также там можно найти пункты от росте цены нефти до $150 за баррель и цены газа до $5000 за тысячу кубометров (к слову, на днях биржевые цены на газ в Европе упали уже на 11% — ниже $900 за тысячу кубометров, стоимость фьючерса на нефть марки Brent со снабжением в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE достигла $84 за баррель), а также оккупацию западных областей Украины Польшей и Венгрией.

Через несколько часов после шквала критики и насмешек Илон Маск опубликовал уточняющий твит, в котором раскритиковал прогнозы медведева.

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Ниже полный список прогнозов дмитрия медведева, который, как известно, частенько злоупотребляет алкоголем.

В общем, эти все прогнозы можно разделить на две категории: «наши враги слабы и скоро сломятся» и «мы боремся с чрезвычайно могучими силами зла». Плюс еще ряд аргументов российской пропаганды для закрепления эффекта, так сказать. Обстоятельный аналитический разбор этого всего @OSINTtechnical (кому интересно) можно прочитать в этом треде:

Ребенок для целого пакета здесь, но им идти к скипу past Elon becoming reply guy для Дмитрия Medvedev (в эффекте Putin фишка и новый head из России в муниципально-индустриальной комиссии) и куча вдоль подростка. (Thread) https://t.co/2DQD9Ul43U — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 26, 2022

Что касается Илона Маска, которого украинцы недавно очень уважали, а некоторые даже считали своим кумиром и героем, отношение к нему в Украине резко изменилось после ряда громких скандалов — начиная от позорного опроса о мирных переговорах с россией с предложением отдать Крым оккупантам и распространение кремлевских нарративов и заканчивая рядом заявлений относительно работы Starlink в Украине и почти полностью разрушенным доверием к социальной платформе Twitter.

Недавно выяснилось, что Илон Маск выступал против запрета Европейским Союзом российского государственного медиа RT и считал санкции против пропагандистских ресурсов государства-террориста несправедливыми.

И здесь чрезвычайно важно не отождествлять Илона Маска с его компаниями, как Tesla и SpaceX — между тем акции первой переживают худший год в своей истории и на прошлой неделе обновили минимум с ноября 2020 года. На пике, в ноябре 2021 года, рыночная стоимость Tesla составляла $1,24 триллиона, а за год она упала более чем на $800 млрд — такое падение уменьшило состояние Илона Маска на $132 млрд и тот потерял статус самого богатого человека в мире.