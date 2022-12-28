SpaceX осуществила 60-й запуск в 2022 году — это вдвое больше, чем в 2021-м. На орбиту отправились первые 54 спутника обновленной сети Starlink

SpaceX в очередной раз удалось — в полдень 28 декабря американская частная космическая компания совершила 60-й запуск в этом году, который может стать финальным (в графике на 30 декабря назначена миссия EROS-C3, однако израильский оптический спутник могут запустить уже в 2023-м). Как бы там ни было, это новый абсолютный рекорд для SpaceX за один календарный год и он вдвое превышает результат 2021-го, который компания завершила с 31-й миссией.

60 запусков за один календарный год — новый рекорд SpaceX

В предыдущих материалах мы неоднократно обращали внимание, что в этом году SpaceX демонстрирует какие-то безумные темпы и запускает ракеты в среднем каждые 6 дней. Это, безусловно, потрясающие результаты не только для одной компании, но и в целом для всей отрасли.

Орбитальные запуски SpaceX за период с 2017 по 2022 год:

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

2022 — 60

2021 — 31

2020 — 26

2019 — 13

2018 — 21

2017 — 18

В 2022 году на SpaceX пришлась большая часть всех космических запусков в США. Ей не хватило всего нескольких запусков, чтобы обойти Китай по количеству запусков, однако она является бесспорным лидером по выведенному на орбиту полезным грузом. Последний раз официальная статистика публиковалась в июле, и тогда по итогам 31 запуска компания доставила на орбиту 351 тонну полезной нагрузки — почти вдвое больше остального мира вместе.

В то же время благодаря многократному использованию (повторно используются первая ступень и главный обтекатель) Falcon-9 не оставляет никаких шансов соперникам до сих пор надежно удерживает первенство по количеству запусков среди всех РН.

Также можно вспомнить, что перед этим SpaceX совершила три запуска в течение всего 36 часов и заодно обновила рекорд многократного использования Falcon 9 — ступень с индексом 1058 взлетала в космос в 15-е, после чего успешно вернулась на морскую платформу.

Starlink Group 5-1 — первые спутники v2.0 или нет?

Сегодняшний запуск интересен не только кругленьким числом (кстати, это также 193 запуск Falcon 9 и 202 запуск SpaceX в общем зачете) — в рамках миссии Starlink Group 5-1 на орбиту отправилась первая партия из 54 интернет-спутников обновленной сети Starlink. Какие именно это спутники, пока загадка.

SpaceX в описании миссии на своем сайте отмечает, что это первый запуск обновленной сети Starlink, но прямо не использующий название Starlink v2.0. Как нам уже известно, второе поколение Starlink значительно больше и тяжелее (1250 кг), чем актуальное Starlink v1.5 с лазерными межсоединениями (где-то 295 кг). И в случае миссии Starlink Group 5-1 есть несколько разногласий. Дело в том, что до сих пор на Falcon 9 компания запускала максимум 54 спутника v1.5, так что пока не очень понятно, каким образом SpaceX удалось сейчас отправить 54 спутника Starlink v2.0, которые гораздо больше и тяжелее. Напомним, что первоначально SpaceX планировала доставлять Starlink v2.0 на орбиту с помощью Starship, но его разработка пока не завершена. Вполне возможно, что это своеобразный вариант v2 mini для Falcon 9 с такой же массой как v1.5. При этом также существует большая вероятность, что эти спутники — вовсе не полноценные версии v2, хотя многие сайты поспешно подали новости о запуске первых Starlink v2.0.

Как бы там ни было, ранее SpaceX получила новую лицензию FCC, которая позволяет компании разворачивать спутники на новых орбитах, что в свою очередь обеспечит дальнейшее увеличение пропускной способности сети, а также ее расширение на смартфоны с 5G и электромобили Tesla. К слову, у SpaceX есть разрешение на запуск 42 тыс. спутников (это совсем не значит, что она планирует запускать столько). Сейчас на орбите находится уже около 3374 интернет-спутников Starlink (всего за все время было запущено 3666), из них уже эксплуатируются 3035 — около 30% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 10100). Недавно SpaceX сообщила, что количество активных абонентов Starlink достигло 1 млн — это произошло через 3 месяца после выпуска миллионного терминала Starlink.