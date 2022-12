SpaceX осуществила 60-й запуск в 2022 году — это вдвое больше, чем в 2021-м. На орбиту отправились первые 54 спутника обновленной сети Starlink

SpaceX в очередной раз удалось — в полдень 28 декабря американская частная космическая компания совершила 60-й запуск в этом году, который может стать финальным (в графике на 30 декабря назначена миссия EROS-C3, однако израильский оптический спутник могут запустить уже в 2023-м). Как бы там ни было, это новый абсолютный рекорд для SpaceX за один календарный год и он вдвое превышает результат 2021-го, который компания завершила с 31-й миссией.

They did it! https://t.co/XsHREKx02p

— Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2022