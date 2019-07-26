Видео дня: Starhopper совершил свой первый испытательный «прыжок», следующий запуск с подъемом на 200 метров — «через одну-две недели»





Одновременно с дебютным третьим повторным запуском грузового корабля Dragon в рамках новой миссии снабжения МКС CRS-18 компания SpaceX провела еще один не менее важный. После нескольких незначительных трудностей космическая компания Илона Маска все же смогла провести первый испытательный запуск аппарата Starhopper, предназначенного для отработки технологий взлета и посадки для будущей сверхтяжелой ракеты Starship. Сами испытания прошли на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл в южной части Техаса.

Starhopper предназначен для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе, аналогичной той, что использовалась для Grasshopper во время разработки Falcon 9. Программа испытаний Starhopper будет в точности такая же, как у Grasshopper: во время первых полетов аппарат будет подпрыгивать на высоту 20 метров с незначительными смещениями в сторону и возвращаться на место старта. Собственно, в рамках первого теста, знаменующего переход проекта в новую фазу летних испытаний, аппарат «подпрыгнул» на небольшую высоту, после чего успешно вернулся на место старта.

Вскоре после теста Илон Маск написал шуточный твит.

Starhopper flight successful. Water towers *can* fly haha!! — e^👁🥧 (@elonmusk) July 26, 2019

Запуск Starhopper удался. Водонапорные башни *могут* летать хаха !!

Затем Маск опубликовал видео с прикрепленной к аппарату камеры, позволяющее вблизи рассмотреть работу двигателя Raptor.

Увы, подробности — сколько проработал двигатель, какой бы импульс и на какую точную высоту взлетел аппарат — не сообщают, а по роликам точно не определить. Зато Илон Маск сказал, что в рамках следующего теста, который пройдет «через одну-две недели» аппарат совершит прыжок уже на высоту около 200 метров.

Ранее Илон Маск обещал, что полноценная презентация космического корабля SpaceX Starship пройдет сразу после первого тестового прыжка. Так что существует высокая вероятность, что в ближайшие дни мы узнаем новые подробности.

Starhopper представляет собой уменьшенный прототип верхней ступени — корабля Starship. Но по конструкции он немного отличается: диаметр такой же — 9 м, но по высоте тестовый прототип ниже и оборудован всего одним двигателем, хотя изначально SpaceX планировала установить три двигателя Raptor. Финальная же версия будет выше, ее носовая часть будет иметь более плавный изгиб, а двигателей будет шесть, хотя изначально говорилось о семи. При этом нижняя ступень Super Heavy для вывода корабля Starship в космос получит 35 двигателей.

Кроме Starhopper SpaceX создает еще два прототипа второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии. Они будут оснащены шестью двигателями, теплозащитой и получат полноразмерный корпус с заостренной обтекаемой формой. Один из них должен совершить первый полет с подъемом на высоту 20 километров и возвращением на землю до конца 2019 года.

Источник: Илон Маск Twitter