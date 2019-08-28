«‎Без сучка и задоринки». Starhopper совершил второй «‎прыжок» на 150 метров [Видео]





В ночь на 28 августа SpaceX во второй раз попыталась запустить Starhopper в рамках вторых летных испытаний с подъемом на 150 метров. В отличие от первой попытки вчера, вторая полностью удалась, испытания прошли, как говорится, без сучка и без задоринки. Испытания транслировались в прямом эфире на канале SpaceX в YouTube. Ожидается, что первый полноценный полет ракеты на орбиту состоится в 2021 году. И этот тест делает SpaceX еще на шаг ближе к этой цели.

После старта Starhopper поднялся на высоту около 150 метров. Затем специалисты проверили возможности маневрирования прототипа, сместив его немного в сторону. После этого Starhopper мягко приземлился на соседнюю площадку неподалеку от места старта.

Напомним, в прошлом месяце был произведен первый тестовый запуск Starhopper с подъемом на высоту около 20 м. До этого SpaceX провела пять статических огневых испытаний экземпляра метан- кислородного двигателя Raptor, установленного на Starhopper, последний из которых длился 85 секунд. Также проводились испытания теплозащитного экрана для межпланетного корабля SpaceX Starship.

Starhopper представляет собой уменьшенный прототип верхней ступени и предназначен для тестовых cуборбитальных полетов с целью отработки технологий взлета и посадки по программе, аналогичной той, что использовалась для Grasshopper во время разработки Falcon 9. Диаметр у Starhopper такой же, как планируется у финальной версии — 9 м, но по высоте он ниже и оборудован всего одним двигателем, хотя изначально SpaceX планировала установить три двигателя Raptor. У полноценной второй ступени — корабля Starship — будет шесть двигателей, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низкой высоте и в плотной атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве.

Помимо Starhopper SpaceX создает еще два прототипа второй ступени, которые уже будут конструкционно близкими к эксплуатационной версии. Что интересно, их создают две разные команды инженеров SpaceX во Флориде и Техасе. Один из них должен совершить первый полет с подъемом на высоту 20 километров и возвращением на землю до конца 2019 года.

Источник: SpaceX