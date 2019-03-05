Специалисты iFixit полагают, что последние ноутбуки MacBook Pro (2018) не подвержены проблеме Flexgate. Apple незаметно улучшила их конструкцию

Судя по всему, прошлогодние ноутбуки MacBook Pro лишены конструктивного недостатка, способного со временем привести к перетиранию и повреждению кабеля, соединяющего системную плату и дисплей устройства. По крайней мере, на эту указывает свежая публикация специалистов iFixit.

В соответствующем отчете специалисты iFixit отмечают, что в моделях MacBook Pro 2018 года длина шлейфа, соединяющего системную плату с дисплеем, на 2 мм больше, чем у их предшественников (фото ниже). Эти дополнительные миллиметры длины снижают нагрузку на кабель при открытии крышки экрана ноутбука на широкий угол и, следовательно, повышают надежность конструкции, снижая вероятность перетирания кабеля со временем.

Напомним, о недостатке, свойственном моделям MacBook Pro 2016 года, мы впервые писали в начале этого года. Суть проблемы, к которой практически сразу прицепилось название Flexgate, в том, что со временем кабель, идущий от системной платы к дисплею, перетирается и повреждается. Ситуация усугубляется несколькими факторами. Во-первых, Apple сделала этот кабель стоимостью $6 несъемным со стороны экрана (предположительно, на этот шаг пошли в погоне за уменьшением габаритов). Ну и во-вторых, специфика проблемы такова, что проявляется она далеко не сразу, а после завершения гарантийного срока. Как и во многих подобных случаях, Apple не считает это серьезным недостатком и предлагает пользователям оплатить ремонт со своего кармана. Но из-за того, что шлейф припаян к дисплею, заменить его отдельно нельзя и приходится менять весь дисплей целиком, выкладывая за ремонт в официальном сервисном центре целых $600.

На данный момент имеется петиция к Apple с просьбой признать данную проблему и сделать соответствующий ремонт бесплатным в рамках соответствующей сервисной программы. На момент написания этих строк петиция уже набрала почти 14 000 подписей, и их число растет на глазах.

В данном случае невольно вспоминаются проблемы с клавиатурами MacBook Pro, которые Apple долго и упорно отрицала, но в итоге после нескольких групповых исков все же признала проблемы, согласившись бесплатно отремонтировать «залипающие» клавиатуры MacBook и MacBook Pro. Остается надеяться, что в случае Flexgate события будут развиваться по тому же сценарию и в конечном итоге пользователям удастся получить от Apple компенсацию расходов.

Источник: iFixit