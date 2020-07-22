Spotify в Украине появился на часах и спортивных браслетах Samsung





Одним из преимуществ стриминга музыки Spotify является доступность его приложения на большом количестве платформ. После официального запуска в Украине программа сервиса появилась для Android, iOS, Windows, macOS и Linux, а теперь наконец-то и на носимых устройствах Samsung. Пользователи часов Gear S3, Gear Sport, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2, а также спортивных браслетов Gear Fit 2 и Fit 2 Pro могут скачать и установить из магазина Galaxy Store приложение Spotify.

Spotify на носимых устройствах Samsung позволяет управлять воспроизведением музыки на смартфоне, а для премиум-пользователей сохранять музыку прямо в памяти часов или браслета для прослушивания оффлайн. Последняя возможность обеспечивает возможность слушать музыку напрямую с носимого устройства через беспроводные наушники, что удобно во время занятий спортом.