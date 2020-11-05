Spotify запускает возможность транслировать музыку на наушники через Apple Watch, когда под рукой нет iPhone





Сервис Spotify внедряет возможность трансляции музыки прямо на умные часы Apple Watch, а через них – на наушники. При этом нет необходимости использовать смартфон.

Ранее, с момента запуска приложения в 2018 году, умные часы можно было использовать в качестве пульта дистанционного управления воспроизведением музыки Spotify на iPhone или другом устройстве, совместимом со Spotify Connect. Но благодаря новой функции пользователи смогут транслировать музыку через приложение Spotify на Apple Watch напрямую на Bluetooth-наушники или колонки, если под рукой не смартфона.

Пока что новая функция трансляции музыки Spotify через умные часы Apple Watch предлагается в статусе бета-версии, и может быть доступной не всем пользователям. Тем же пользователям, которые уже имеют доступ к соответствующей версии приложения, в меню уже предлагается возможность выбора Apple Watch для трансляции. После активации трансляции через часы дополнительно нужно будет указать подключенное Bluetooth-устройство: наушники или колонку.

Функция трансляции музыки требует использования Apple Watch Series 3 или новее с операционной системой watchOS 6.0 или новее. Также необходимо иметь соединение с интернетом через сеть Wi-Fi или мобильную связь. И, наконец, потребуется наличие последней версии приложения Spotify.

Источник: The Verge