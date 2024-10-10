Новости Авто 10.10.2024 в 17:53 comment views icon

Спрос на гибридные автомобили в Украине вырос на 22%: какие модели самые популярные

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Спрос на гибридные автомобили в Украине вырос на 22%: какие модели самые популярные

Гибридные автомобили пока не пользуются высокой популярностью среди украинцев. Таких транспортных средств завозят в разы меньше, чем авто с исключительно ДВС или исключительно на электрической тяге. Для сравнения, в сентябре автопарк Украины пополнился на 2 тыс. гибридных легковых автомобилей (мягких и плагин-гибридов вместе). За то же самое время в Украине стало на 4289 электромобилей больше.

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Вместе с тем, 2 тыс. гибридных автомобилей — это на 22% больше, чем в сентябре предыдущего года. Следовательно, спрос на такие авто увеличивается.

Среди всех гибридных авто, перешедших на украинские номера в течение сентября, доля новых транспортных средств составила 60%. Год назад этот показатель составлял 59%. Среди электромобилей на новые приходится лишь 21%.

Самые популярные новые гибридные автомобили сентября:

  1. TOYOTA RAV-4 — 280 ед.;
  2. TOYOTA Yaris Cross — 79 ед.;
  3. NISSAN Qashqai — 56 ед.

Самые популярные подержанные гибридные автомобили сентября:

  1. KIA Niro — 54 ед.;
  2. FORD Fusion US — 50 ед.;
  3. TOYOTA Prius — 49 ед.

Источник: Укравтопром

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