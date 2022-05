Square Enix добавит в свои игры NFT и будет инвестировать в Web 3.0

Крупный разработчик игр Square Enix в своем отчете о доходах за первый квартал 2022 года сообщил о планах внедрить невзаимозаменяемые токены (NFT) в большое количество игровых продуктов в рамках своей среднесрочной бизнес-стратегии. А также вложит значительные средств в блокчейн не смотря на падение стоимости криптовалют и снижения интереса к NFT, пишет Cointelegraph.

В частности, еще в феврале этого года Square Enix запустила бизнес-подразделение Blockchain Entertainment. Его задача — разработать стратегии, охватывающие все, что связано с игровой NFT-экосистемой, основанной на технологии распределенного реестра.

Компания уже провела пилотный запуск NFT в карточной онлайн-игре Shi-San-Sei Million Arthur в феврале этого года. В связи с успехом игру продлили на второй сезон.

Разработчик игр инвестирует в Animoca Brands, ориентированную на игры с использованием блокчейн и Web 3.0, а также в The Sandbox — «децентрализованную метавселенную» по продаже виртуальной недвижимости. Запланировано создание нового бренда NFT и интеллектуальной собственности.

Square Enix хочет установить нормативную ясность и руководящие принципы для игр с использованием блокчейн, решить проблему масштабируемости и рассмотреть возможность создания корпоративного венчурного подразделения.

Японский разработчик игр, в управлении которого находятся активы на сумму 3 миллиарда долларов и успешная франшиза Final Fantasy, в начале мая продал холдингу Embracer Group игровые студии Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с франшизами Deus Ex, Thief и Tomb Raider за 300 миллионов долларов.

Разработками игр для Square Enix в дальнейшем займутся японские студии Square Enix External Studios и Square Enix Collective. А зарубежные студии компании продолжат издавать такие франшизы, как Just Cause, Outriders и Life is Strange.