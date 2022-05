«Адская разворотная свеча»: биткоин отыграл 30% на фоне падения Terra

После падения TerraUSD биткоин (BTC) отыграл 30%, сделав «обратную свечу». Прирост BTC/USD подтверждают данные Cointelegraph.

В начале недели основные криптовалюты резко начали падать в цене из-за ужесточения политики Федеральной резервной системы. Достигнув отметки в $24 тыс, биткоин резко пошел вверх почти до 31 тыс. Аналитики объясняют это массовым уходом монет с бирж. Только 11 и 12 мая балансы крупных бирж снизились на 24 335 BTC. Общий отток был намного выше, составив почти 168 тыс BTC.

Укрепление биткоина связывают и с остановкой блокчейна Terra. Крупнейшая криптовалюта укрепилась из-за ослабления нестабильного влияния LUNA.

«Это адская разворотная свеча», — написал трейдер CryptoBullet в Twitter.

#BTC $BTC

This is a hell of a reversal candle

Dragonfly Doji on the highest Volume of the year

+ bullish divergence on RSI

Bounce scenario still in play 📈 https://t.co/wzTt56053P pic.twitter.com/1mL8QsTGAP

— CryptoBullet (@CryptoBullet1) May 13, 2022