Сравнение Samsung Galaxy S24 и Galaxy S23 — главные технические отличия

На этой неделе состоялся официальный анонс новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Во время анонса на сайте выходили отдельные новости с разбором особенностей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. В случае Galaxy S24 и S24 Plus говорилось, что отличий от предыдущего поколения не так уж и много.

В этом материале остановимся на сравнении характеристик новинок и флагманов Samsung предыдущего года. Если говорить коротко, серия Galaxy S24 получила новые процессоры и функции искусственного интеллекта. В случае Galaxy S24 Ultra дисплей с закругленными гранями уступил место плоской панели, а камера получила перископический телефото модуль. У Galaxy S24 и S24 Plus немного увеличились размеры дисплеем и емкость аккумулятором. Подробно изучить отличия смартфонов линеек Galaxy S24 и Galaxy S23 можно в следующей сравнительной таблице.

Характеристики Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Дисплей 6,2″ OLED 6,7″ OLED 6,8″ OLED 6,1″ OLED 6,6″ OLED 6,8″ OLED Разрешение 2340×1080 3120×1440 3120×1440 2340×1080 2340×1080 3088×1440 Частота До 120 Гц До 120 Гц До 120 Гц До 120 Гц До 120 Гц До 120 Гц Размеры (мм) 147,0×70,6×7,6 158,5×75,9×7,7 162,3×79,0x8,6 146,3×70,9×7,6 157,8×76,2×7,6 163,4×78,1×8,9 Вес 167 г 196 г 232 г 168 г 196 г 234 г Батарея 4000 мАч 4900 мАч 5000 мАч 3900 мАч 4700 мАч 5000 мАч Процессор Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Память 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1TB 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ 8 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ 8 ГБ, 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Основная камера Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2

Телефото: 10 Мп, f/2,4 Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2

Телефото:10 Мп, f/2,4 Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2, обзор 120 градусов

Телефото: 50 Мп, f/3,4, 5x оптический зум; 10 Мп, f/2,4, 3x оптический зум Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2

Телефото:10 Мп, f/2,4 Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2

Телефото:10 Мп, f/2,4 Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7

Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2

Телефото: 10 Мп, f/2,4 and 10 Мп, f/4,9, 3x оптический зум Фронтальная камера 12 Мп, f/2,2 12 Мп, f/2,2 12 Мп, f/2,2 12 Мп, f/2,2 12 Мп, f/2,2 12 Мп, f/2,2 Запись видео фронтальной камерой 4K 30/60 к/с 4K 30/60 к/с 4K 30/60 к/с 4K 30/60 к/с 4K 30/60 к/с 4K 30/60 к/с Запись видео основной камерой 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) Биометрия Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица Защита IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Связь 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 Беспроводная зарядка + + + + + + Поддержка стилуса — — + — — + Цвета Черный, фиолетовый, серый, желтый Черный, фиолетовый, серый, желтый Черный, фиолетовый, серый, желтый Черный, кремовый, зеленый, лавандовый Черный, кремовый, зеленый, лавандовый Черный, кремовый, зеленый, лавандовый Цена $799,99 $999,99 $1299,99 $700 $1000 $1199,99

Как видно из таблицы, только топовая версия Galaxy S24 Ultra обеспечивает поддержку передового стандарта связи Wi-Fi 7. Также можно отметить подорожание некоторых устройств по сравнению с аналогами прошлого года.