Сравнение Samsung Galaxy S24 и Galaxy S23 — главные технические отличия

На этой неделе состоялся официальный анонс новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Во время анонса на сайте выходили отдельные новости с разбором особенностей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. В случае Galaxy S24 и S24 Plus говорилось, что отличий от предыдущего поколения не так уж и много.
В этом материале остановимся на сравнении характеристик новинок и флагманов Samsung предыдущего года. Если говорить коротко, серия Galaxy S24 получила новые процессоры и функции искусственного интеллекта. В случае Galaxy S24 Ultra дисплей с закругленными гранями уступил место плоской панели, а камера получила перископический телефото модуль. У Galaxy S24 и S24 Plus немного увеличились размеры дисплеем и емкость аккумулятором. Подробно изучить отличия смартфонов линеек Galaxy S24 и Galaxy S23 можно в следующей сравнительной таблице.
|Характеристики
|Samsung Galaxy S24
|Samsung Galaxy S24 Plus
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Samsung Galaxy S23
|Samsung Galaxy S23 Plus
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|Дисплей
|6,2″ OLED
|6,7″ OLED
|6,8″ OLED
|6,1″ OLED
|6,6″ OLED
|6,8″ OLED
|Разрешение
|2340×1080
|3120×1440
|3120×1440
|2340×1080
|2340×1080
|3088×1440
|Частота
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|До 120 Гц
|Размеры (мм)
|147,0×70,6×7,6
|158,5×75,9×7,7
|162,3×79,0x8,6
|146,3×70,9×7,6
|157,8×76,2×7,6
|163,4×78,1×8,9
|Вес
|167 г
|196 г
|232 г
|168 г
|196 г
|234 г
|Батарея
|4000 мАч
|4900 мАч
|5000 мАч
|3900 мАч
|4700 мАч
|5000 мАч
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
|Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Память
|8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ
|12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ
|12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1TB
|8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ
|8 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ
|8 ГБ, 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Основная камера
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2
Телефото: 10 Мп, f/2,4
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2
Телефото:10 Мп, f/2,4
|Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2, обзор 120 градусов
Телефото: 50 Мп, f/3,4, 5x оптический зум; 10 Мп, f/2,4, 3x оптический зум
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2
Телефото:10 Мп, f/2,4
|Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2
Телефото:10 Мп, f/2,4
|Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7
Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2
Телефото: 10 Мп, f/2,4 and 10 Мп, f/4,9, 3x оптический зум
|Фронтальная камера
|12 Мп, f/2,2
|12 Мп, f/2,2
|12 Мп, f/2,2
|12 Мп, f/2,2
|12 Мп, f/2,2
|12 Мп, f/2,2
|Запись видео фронтальной камерой
|4K 30/60 к/с
|4K 30/60 к/с
|4K 30/60 к/с
|4K 30/60 к/с
|4K 30/60 к/с
|4K 30/60 к/с
|Запись видео основной камерой
|8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули)
|8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули)
|8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули)
|8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo)
|8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo)
|8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo)
|Биометрия
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица
|Защита
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|IP68
|Связь
|5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
|5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
|5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3
|5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
|5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
|5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3
|Беспроводная зарядка
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Поддержка стилуса
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|Цвета
|Черный, фиолетовый, серый, желтый
|Черный, фиолетовый, серый, желтый
|Черный, фиолетовый, серый, желтый
|Черный, кремовый, зеленый, лавандовый
|Черный, кремовый, зеленый, лавандовый
|Черный, кремовый, зеленый, лавандовый
|Цена
|$799,99
|$999,99
|$1299,99
|$700
|$1000
|$1199,99
Как видно из таблицы, только топовая версия Galaxy S24 Ultra обеспечивает поддержку передового стандарта связи Wi-Fi 7. Также можно отметить подорожание некоторых устройств по сравнению с аналогами прошлого года.