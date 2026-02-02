Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research

В конце прошлого года покупатели во всем мире впервые потратили более $400 на каждый новый смартфон. И хотя объем продаж возрос всего на 4%, глобальные прибыли достигли рекордных $135 млрд.





По данным исследовательской компании Counterpoint Research, сейчас наблюдается стремительный рост на рынке флагманских смартфонов. Покупатели все чаще отдают предпочтение гаджетам премиум-класса, что увеличивает среднюю цену продажи на 3% по сравнению с позапрошлым годом. Однако рост цен обусловлен не только этим. Одновременно значительно выросли расходы на аппаратное обеспечение, в частности, микросхемы памяти.

Анализ Counterpoint показывает, что в 2025 году абсолютным лидером продаж на рынке оставалась Apple, обеспечив себе 57% в четвертом квартале 2025 года. Популярность iPhone 16 и iPhone 17, и высокий спрос на них на американском и китайском рынках способствовали 11% росту выручки компании, составившей $76 млрд. Наиболее успешно продавалась модель Pro Max.

Samsung также демонстрировала самый значительный рост продаж (на 17%), однако потеряла позиции по средней цене. Поскольку в сезон рождественских и новогодних праздников покупатели в Южной Корее сосредоточились на доступных моделях линейки Galaxy A, средняя цена продаж снизилась на 20%. Однако продажи выросли на 12%, частично благодаря новым моделям Galaxy S25 и складному смартфону Z Fold7.

В то же время объемы продаж и доходы Xiaomi снизились на 10%. Компания сильно пострадала из-за высоких цен на DRAM и NAND, что сделало бюджетные модели менее рентабельными. Лучшие результаты в сегменте флагманских смартфонов продемонстрировала Oppo после выпуска серии Reno 14 и новых моделей из линейки Find. Доходы от продаж компании в целом выросли на 23%.





Аналитики Counterpoint прогнозируют, что в этом году цены на смартфоны вырастут еще больше. Стремление производителей к функциям искусственного интеллекта и дорогой оперативной памяти, вероятно, сделает покупку смартфона еще дороже в будущем. Аналитики также предупреждают, что те, для кого стремительный рост цен может стать неподъемным, в будущем будут испытывать серьезные проблемы с приобретением новых смартфонов.

Мы также недавно писали о 10 самых популярных смартфонах 2025 года. Counterpoint ожидает, что в 2026 году премиальные флагманские устройства увеличат свое присутствие на рынке, поскольку рост цен на память непропорционально влияет на устройства бюджетного и среднего сегментов.

Источник: NotebookCheck