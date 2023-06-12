Срочный сбор на водяные помпы для помощи Херсонщине!

Масштаб техногенной катастрофы, которую устроили россияне на юге Украины, до сих пор трудно осознать. И ликвидация ее последствий требует значительных ресурсов, в частности и материальных.

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Бериславская, Белозерская громады и Херсонская областная администрация через волонтеров обратились к нам со срочным запросом о гуманитарной помощи. Сейчас пострадавшим жителям Херсона и Херсонской области очень нужны следующие вещи: помпы для эффективного откачки затопленных территорий, средства для дезинфекции и зарядные станции.

Помпы для откачки понадобятся для каждого дома, когда сойдет вода, чтобы откачать остатки и обработать помещения дезинфицирующими средствами для предотвращения распространения инфекционных болезней.

Наша цель – 200 000 грн.

Реквизиты для помощи:

Банка моно – 5375 4112 0638 0623. Ссылка на банку. Приватбанк: 4149629361328461 – Абед Виктория PayPal: [email protected]

Спасибо всем неравнодушным. Со своей стороны обязуемся внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.