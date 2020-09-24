Стали известны характеристики грядущих компактных систем Intel NUC 11 PRO Tiger Canyon

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Компания Intel готовит к выходу на рынок новую серию систем NUC под названием 11 PRO (Tiger Canyon). Серия PRO предназначена для использования в сфере бизнеса и коммерции. При этом данная серия отличается от NUC 11 Performance (Panther Canyon), предназначенной для потребительского сегмента, хотя она также основана на процессорах Tiger Lake.

Серия Intel NUC 11 PRO Tiger Canyon может включать процессоры 11-го поколения на базе архитектуры Tiger Lake-U вплоть до модели Core i7-1185G7. Это 4-ядерный процессор, способный обрабатывать 8 потоков инструкций одновременно и работать на частоте до 4,8 ГГц в Turbo-режиме. Показатель TDP составляет 28 Вт. Устройства Intel NUC 11 PRO смогут предложить до двух интерфейсов HDMI 2.1 и двух портов Thunderbolt 4. Таким образом, системы смогут использоваться в конфигурациях с несколькими мониторами. Также сообщается о поддержке двух слотов M.2: один для накопителей PCIe NVME, второй – для других периферийных устройств. Дополнительно упоминается поддержка до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и беспроводного модуля связи WiFi 6. Поддержка дискретной видеокарты не предусмотрена.

Готовые устройства будут предлагаться в корпусах двух размеров: «высокий» корпус H размерами 117x112x54 мм и «тонкий» корпус K размерами 117x112x37 мм.

Точные сроки выхода новинок на рынок пока не называются.

Источник: videocardz