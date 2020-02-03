Стали известны характеристики ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook 14 модельного ряда 2020 года





В этом году компания Huawei выведет на рынок новые версии ноутбуков MateBook 13 и MateBook 14. Как ожидается, их презентация состоится в рамках проведения выставки Mobile World Congress 2020 в конце этого месяца. Но благодаря утечкам мы уже можем ознакомиться с техническими характеристиками этих устройств, не дожидаясь официальной презентации.

Согласно имеющейся информации, ноутбук MateBook 13 получит 13-дюймовый IPS дисплей с 2K-разрешением 2160×1440 точек (соотношение сторон 3:2). Экран занимает 88% поверхности дисплейной панели, а толщина рамок экрана составляет всего 4,4 мм. НА выбор пользователей будут предлагаться конфигурации с двумя процессорами: Core i5-10210U и Core i7-10510U. Объём оперативной памяти может составлять 8 или 16 ГБ, а ёмкость встроенного PCIe SSD – 512 ГБ. В обеих конфигурациях предлагается дискретная видеокарта NVIDIA MX250. Среди прочих компонентов упоминаются сканер отпечатков пальцев, также выполняющий роль кнопки включения питания, два порта USB Type-C, 3,5-миллиметровый звуковой разъём и система охлаждения Shark-Fin с двумя вентиляторами. Ноутбук комплектуется батареей ёмкостью 41,7 Втч и поддерживает быструю зарядку с передачей 65 Вт энергии. Устройство имеет толщину 14,9 мм и массу 1,32 кг.

Модель MateBook 14 содержит более крупный 14-дюймовый дисплей, но его основные характеристики такие же, как у младшей модели: разрешение 2160×1440 точек, соотношение сторон 3:2. Но в данном случае экран занимает уже 90% поверхности дисплейной панели. Конфигурации включают те же варианты процессоров, ОЗУ и SSD. Система охлаждения включает только один вентилятор, но он более крупный. Из интерфейсов доступны по одному порту USB 3.0, USB 2.0, HDMI, USB Type-C и 3,5 мм. Батарея имеет ёмкость 56 Втч и поддерживается та же быстрая зарядка с передачей 65 Вт энергии через порт USB Type-C. Устройство также содержит сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку включения питания. Ноутбук Huawei MateBook 14 имеет толщину 15,9 мм и массу 1,53 кг.

Пока что нет информации об ориентировочной цене ноутбуков Huawei MateBook 13 и MateBook 14 модельного ряда 2020 года.

Источник: gizmochina