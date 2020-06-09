Станция Выдубичи наконец готова. Там будет останавливаться Kyiv Boryspil Express, а также поезда Интерсити и Интерсити+

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«Укрзалізниця» наконец-то завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи в Киеве. Новая платформа объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метро.

Напомним, строительство новой платформы, призванной связать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, началось в конце мая 2019-го и изначально работы планировали завершить до конца 2019-го. И вот сейчас с опозданием в полгода станция наконец готова. Скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express, соединивший центральный ЖД-вокзал Киева и Международный аэропорт «Борисполь», был запущен 30 ноября 2018 года. До этого момента единственной промежуточной остановкой на его маршруте была станция «Дарница».

На станции построили новую высокую платформу длиной 108 м, лестницы и кассовый павильон, а также смонтирован навес платформы с водосточной системой над выходом из станции метрополитена. Также в рамках проекта предусмотрели современное освещение, громкоговорящее оповещения и информационные табло, а благоустройство территории было выполнено с соблюдением всех необходимых требований для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. В обозримом будущем на станции должна появиться даже передвижная платформа.

Кроме рельсобусов Kyiv Boryspil Express, она также будет принимать поезда Интерсити и Интерсити+.

Источник: mtu.gov.ua