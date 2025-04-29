Новости Игры 29.04.2025 в 16:18 comment views icon

Старейший фанатский мод Morrowind получит самое большое обновление за 22 года

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Старейший фанатский мод Morrowind получит самое большое обновление за 22 года

Фанатский мод для Morrowind — Tamriel Rebuilt — получит свое самое большое обновление. А его постоянно разрабатывают уже 22 года.

Дополнение, которое выйдет 1 мая, добавит более 270 квестов и более 140 подземелий, а главным элементом станет город Нарсис — второй по величине в провинции. Ожидается, что дополнение Grasping Fortune станет крупнейшим за все время существования проекта. Оно сосредоточится на Нарсисе — столице Хлаала. Этот город давно был важной целью для команды, но технические ограничения и сложность реализации откладывали его релиз.

«Нарсис долгое время был своего рода святым Граалем для Tamriel Rebuilt, с тех пор, как Прометей, талантливый ранний дизайнер уровней, впервые разработал его монументальную итерацию в 2004 году. Город, отягощенный техническими и концептуальными проблемами, переделывался трижды в течение двух десятилетий, но теперь наконец на пути к релизу», — рассказывает моддер Sultan of Rum

Разработчики считают Нарсис «претендентом на звание самого большого полностью реализованного, собственноручно созданного города в игре Elder Scrolls за всю историю». Тем, кто заинтересуется его историей, то записи опубликовали в дневнике разработки Grasping Fortune. В нем подробно объяснили, как менялся город и почему его считают таким важным.

Добавим, что мод Tamriel Rebuilt с 2002 года постепенно расширяет игровую карту The Elder Scrolls 3: Morrowind. Модеры воссоздают всю провинцию с учетом лора, городов, фракций и географии. По словам команды TamrielRebuiltTeam, модифицированный мир игры уже превышает по размеру саму Oblivion, которая недавно еще и получила ремастер. Интересно, решит ли когда-нибудь Bethesda выпустить ремастер и по Morrowind?

Ремастер Oblivion собрал более 4 млн игроков и только на Steam — более 200 тысяч

Источник: Games Radar

Популярные новости

Первые кадры геймплея Subnautica 2 — подводное выживание выйдет в раннем доступе в 2025 году
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.3.2 — исправили сюжетные баги и проблемы с NPC
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил официальную «дорожную карту» — новое оружие, лут из мутантов и многое другое

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить