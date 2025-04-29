Старейший фанатский мод Morrowind получит самое большое обновление за 22 года

Фанатский мод для Morrowind — Tamriel Rebuilt — получит свое самое большое обновление. А его постоянно разрабатывают уже 22 года.

Дополнение, которое выйдет 1 мая, добавит более 270 квестов и более 140 подземелий, а главным элементом станет город Нарсис — второй по величине в провинции. Ожидается, что дополнение Grasping Fortune станет крупнейшим за все время существования проекта. Оно сосредоточится на Нарсисе — столице Хлаала. Этот город давно был важной целью для команды, но технические ограничения и сложность реализации откладывали его релиз.

«Нарсис долгое время был своего рода святым Граалем для Tamriel Rebuilt, с тех пор, как Прометей, талантливый ранний дизайнер уровней, впервые разработал его монументальную итерацию в 2004 году. Город, отягощенный техническими и концептуальными проблемами, переделывался трижды в течение двух десятилетий, но теперь наконец на пути к релизу», — рассказывает моддер Sultan of Rum

Разработчики считают Нарсис «претендентом на звание самого большого полностью реализованного, собственноручно созданного города в игре Elder Scrolls за всю историю». Тем, кто заинтересуется его историей, то записи опубликовали в дневнике разработки Grasping Fortune. В нем подробно объяснили, как менялся город и почему его считают таким важным.

Добавим, что мод Tamriel Rebuilt с 2002 года постепенно расширяет игровую карту The Elder Scrolls 3: Morrowind. Модеры воссоздают всю провинцию с учетом лора, городов, фракций и географии. По словам команды TamrielRebuiltTeam, модифицированный мир игры уже превышает по размеру саму Oblivion, которая недавно еще и получила ремастер. Интересно, решит ли когда-нибудь Bethesda выпустить ремастер и по Morrowind?

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Источник: Games Radar