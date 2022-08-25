Starlink почти вдвое снизил абонплату для украинцев — со $100 до $60 в месяц

Как выяснилось, SpaceX Илона Маска также сделала приятный подарок украинцам ко Дню Независимости — почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за использование услуг спутникового интернета Starlink. О снижении тарифа украинских пользователей проинформировали в рассылке по e-mail — новая цена автоматически начала действовать с 24 августа и теперь украинцы не $100, а $60 в месяц.
В Starlink решили пересмотреть ценовую политику и снизить тариф для отдельных стран с учетом «местных рыночных условий». Стоит отметить, что это не временная акция, а именно новая цена, которая будет действовать до пересмотра тарифной политики. В соцсетях можно найти массу подтверждений и благодарных слов от украинцев.
Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx
— ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022
Одновременно с Украиной прайс-кат получили еще несколько стран, в том числе соседняя и такая родная для нас Польша. На сегодня спутниковый интернет Starlink уже работает в 39 странах. Полного списка стран, получивших новые пониженные тарифы, пока нет.
Чудово! Starlink у Польщі знижує вартість на -50%, теперь приблизно 60 USD/month.
Це чудово, бо часто за них платять самі військові чи волонтери.
Чи є випадки коли за них платить МО, бо кому купували не знають як це робиться? #starlink pic.twitter.com/2RPFaGDL5M
— Oleksii Yanchuk (@YanchukO) August 25, 2022
В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля, на второй день после начала полномасштабной войны. В конце июля Минцифры провело тест-драйв, чтобы проверить работу Starlink на скорости 130 км/ч — как мы рассказывали, сейчас идет подготовка к запуску Starlink в поездах «Укрзалізниці» на регулярной основе до конца 2022 года.
Еще в начале марта президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» после окончания войны, а Минцифра рассказала о планах после победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.
Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в привычной городской среде — в отдельном материале на сайте.
Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса
- В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 599 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.
-
- В Украине во время военного положения сняли ограничения и разрешили использовать абонентские спутниковые терминалы Starlink не только военным, но и всем категориям пользователей. В то же время, на карте покрытия наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск, а официально купить в Украине такой комплект пока нет возможности. Это все связано с сертификацией технологии — ожидается, что полноценная сертификация состоится после победы.
-
- Сейчас на орбите находится уже около 3100 интернет-спутников Starlink — около 30% от общего количества действующих аппаратов (если отталкиваться от оценки ООН — таких 9253).