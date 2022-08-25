Starlink почти вдвое снизил абонплату для украинцев — со $100 до $60 в месяц

Как выяснилось, SpaceX Илона Маска также сделала приятный подарок украинцам ко Дню Независимости — почти вдвое снизила стоимость месячной абонплаты за использование услуг спутникового интернета Starlink. О снижении тарифа украинских пользователей проинформировали в рассылке по e-mail — новая цена автоматически начала действовать с 24 августа и теперь украинцы не $100, а $60 в месяц.

В Starlink решили пересмотреть ценовую политику и снизить тариф для отдельных стран с учетом «местных рыночных условий». Стоит отметить, что это не временная акция, а именно новая цена, которая будет действовать до пересмотра тарифной политики. В соцсетях можно найти массу подтверждений и благодарных слов от украинцев.

Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx — ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022

Одновременно с Украиной прайс-кат получили еще несколько стран, в том числе соседняя и такая родная для нас Польша. На сегодня спутниковый интернет Starlink уже работает в 39 странах. Полного списка стран, получивших новые пониженные тарифы, пока нет.

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Чудово! Starlink у Польщі знижує вартість на -50%, теперь приблизно 60 USD/month. Це чудово, бо часто за них платять самі військові чи волонтери. Чи є випадки коли за них платить МО, бо кому купували не знають як це робиться? #starlink pic.twitter.com/2RPFaGDL5M — Oleksii Yanchuk (@YanchukO) August 25, 2022

В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля, на второй день после начала полномасштабной войны. В конце июля Минцифры провело тест-драйв, чтобы проверить работу Starlink на скорости 130 км/ч — как мы рассказывали, сейчас идет подготовка к запуску Starlink в поездах «Укрзалізниці» на регулярной основе до конца 2022 года.

Еще в начале марта президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» после окончания войны, а Минцифра рассказала о планах после победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в привычной городской среде — в отдельном материале на сайте.