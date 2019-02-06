Старший вице-президент по розничной торговле Apple Анджела Арендтс покидает компанию после пяти лет работы

Только вчера мы узнали, что Apple лишилась одного из ключевых инженеров, трудившихся над проектом гарнитуры дополненной реальности, а сегодня стало известно об уходе из компании руководителя старшего звена. После пяти лет работы в должности старшего вице-президента по розничной торговле Анджела Арендтс решила покинуть Apple.

В официальном сообщении говорится о личном выборе Анджелы Арендтс, а точнее — ее желании «найти новые личные и профессиональные стремления». То есть, все как обычно в таких случаях, и об истинной причине ухода, мы можем лишь гадать. Впрочем, Арендтс уверяет, что это было теплое расставание, говоря об опыте работе в Apple как о «самой удивительной, интересной и удовлетворительной частью ее карьеры». Так что, возможно, все так и есть, и Арендтс просто стало скучно.

Одновременно Apple объявила имя нового главы розничного подразделения. Должность получила Дейрдре О’Брайан, вице-президент Apple, которая работает в компании уже тридцать лет. Арендтс отметила, что лучшего момента для передачи эстафеты О’Брайан было не найти.

До Apple Анджела Арендтс работала генеральным директором британского модного дома Burberry. Если говорить о влиянии Арендтс на Apple, оно было весьма существенным. В частности, она сделала розничные магазины Apple такими, какими мы знаем их сегодня (концепция общественного пространства), а также сыграла важную роль в успехе умных часов Apple Watch (продвижение устройства в первую очередь в качестве модного аксессуара, а не носимого гаджета).

Источник: Engadget