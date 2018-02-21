Стартовали продажи гарнитуры ASUS Windows Mixed Reality Headset по цене $430

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Компания ASUS присоединилась к небольшому числу производителей-партнеров Microsoft, предлагающих гарнитуры смешанной реальности Windows Mixed Reality для работы с Windows 10. Напомним, в рамках одноименной инициативы Microsoft расширяет функциональность Windows 10 соответствующими функциями для работы с 3D-объектами и виртуальной реальностью, продажи гарнитур по всему миру стартовали прошлой осенью. Компания ASUS последней среди партнеров Microsoft по проекту Windows Mixed Reality выпустила свой вариант, хотя анонсировала устройство еще в конце прошлого лета.

Вариант ASUS называется Windows Mixed Reality Headset HC102 и оценивается в $430 (в США), что делает устройство самым дорогостоящим в классе. Отметим, что наиболее доступными являются модели от Lenovo и Acer, которые продаются в Украине по цене 14999 грн.

На фоне решений конкурентов вариант ASUS выделяется дизайном, а точнее – полигональным 3D покрытием лицевой панели. Кроме того, в комплект поставки гарнитуры ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 входит пара контроллеров.

Что касается характеристик, устройство оборудовано двумя экранами диагональю 2,9 дюйма каждый суммарным разрешением 2880х1440 пикселей. Дисплеи характеризуются яркостью 100 кд/м² и частотой обновления 90 Гц. Угол обзора вполне типичен для устройств данного класса – 95°, хотя у Samsung HMD Odyssey он составляет уже 110 градусов.

Для подключения к компьютеру используются интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0. Также можно отметить 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Весит устройство порядка 400 грамм.

И хотя Microsoft оперирует термином смешанной реальности, по сути, это все та же виртуальная реальность, которую предлагают устройство вроде Oculus Rift или PSVR. Единственное отличие Windows Mixed Reality от других гарнитур VR – это то, что они оснащены всеми необходимыми датчиками для отслеживания движений и могут работать без дополнительного оборудования, что делает их немного доступнее. Ну и их возможности определяет соответствующая программная платформа Microsoft. В целом особого интереса к этому сегменту пока как-то не видно и Microsoft, вероятно, надо предложить что-то более значимое, чем скидки, чтобы заинтересовать покупателей.

Источник: Asus и The Verge