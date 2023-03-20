Продолжаем дерусификацию: увеличиваем долю украинского языка в Steam и надеемся на большее количество украинских локализаций игр

В последнее время периодически появляются новости о добавлении украинской локализации в ту или иную игру. К примеру, недавно украинская локализация появилась в играх Red Dead Redemption 2 и Warframe. Тем не менее глобальная ситуация с наличием украинского языка в играх на платформе Steam оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют данные исследования ресурса Gamesensor.

Авторы проанализировали, какой процент популярных игр имеют украинскую локализацию. Для этого они собрали информацию о количестве платных игр, которые выходили в Steam в течение 9 последних лет, и определили процент проектов с украинской локализацией.

Однако в Steam есть много небольших локальных проектов с малой аудиторией, которые не могут позволить себе многоязычность. Поэтому для более объективной статистики было решено отдельно определить наличие украинского языка в так называемых популярных платных играх. Таким считались проекты с показателем не менее 10 тыс. проданных копий. Предполагается, что такие игры уже имеют бюджет для разработки и охвата значительной аудитории.

В результате подсчета выяснилось, что к 2018 году процент платных игр с украинской локализации, установленных более 10 тыс. раз, постепенно рос. Однако после 2019 года доля таких игр стала уменьшаться. В 2022 году этот показатель вырос, однако так и не достиг своего пика в 2018 году. Вместе с тем общее количество игр с украинским языком Steam постепенно растет.

Хотя благодаря усилиям украинского сообщества и лидеров мнений многие разработчики обещают добавить украинскую локализацию в свои будущие проекты, на этом поле еще много работы. И присоединиться к ней может любой неравнодушный игрок.

Чтобы поощрить разработчиков добавлять украинскую локализацию в свои игры, нужно дать им понять, что на платформе Steam доля украиноязычной аудитории занимает важное место, и большое количество пользователей хочет играть на своем, украинском языке. Соответственно, чем больше будет процент украиноязычного сообщества в Steam, тем больше внимания и интереса разработчиков это привлечет.

По данным статистики Steam, в феврале 2023 года на платформе украинский язык использовало 0,5% пользователей. Это на 0,02% больше, чем в предыдущем исследовании, но еще слишком мало.

В Gamesensor считают, что в течение 2023 года долю украиноязычной аудитории в Steam можно увеличить до 1%. Для этого игрокам нужно переходить на украинские интерфейсы, играть и комментировать в Steam на украинском языке. Как ожидается, прирост процента привлечет внимание разработчиков и издателей и простимулирует их добавлять украинскую локализацию в свои игры.

Итак, призываем сообщество ITC.UA присоединиться к этой инициативе и помочь увеличить процент использования украинского языка в Steam.