Стоимость Ethereum впервые в истории превысила 2500 долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Курс Ethereum — второй по популярности криптовалюты после Bitcoin — в ходе торгов 16 апреля впервые превысил 2500 долларов впервые в истории.

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 16 апреля — 2547,94 доллара за единицу криптовалюты Ethereum. Почти сразу после нового рекорда стоимость Ethereum резко упала до 2400 долларов — последний час криптовалюта держится у этой отметки. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (13:44 по Киеву) курс составляет 2393,84 доллара.

За последний год стоимость Ethereum выросла более чем в 20 раз. По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 2,189 триллиона долларов, из которых 276 миллиардов приходится на Ethereum. В отличие от Bitcoin, для майнинга Ethereum сейчас массово используются игровые видеокарты, которые сейчас находятся в большом дефиците. Игровые ноутбуки тоже вовсю используются майнерами, даже на витринах украинских магазинов.

К слову, Bitcoin сегодня вплотную подобрался к отметке в 65 000 долларов.