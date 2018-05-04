Strategy Analytics: Apple iPhone X стал самым продаваемым смартфоном первого квартала 2018 года

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Согласно данным исследования компании Strategy Analytics, глобальный объём поставок смартфонов в первом квартале 2018 года составил 345 млн единиц. Это на 2,4% меньше, чем в первом квартале 2017 года.

При этом, несмотря на высокую стоимость, наиболее успешные продажи продемонстрировал смартфон Apple iPhone X. На протяжении первого квартала 2018 года было продано около 16 млн таких устройств, что составило 4,6% от общего объёма продаж.

Также отмечается, что почти вся пятёрка лидеров по объёмам продаж состоит из смартфонов Apple. На втором месте расположилась модель Apple iPhone 8 с показателем 12,5 млн реализованных устройств (3,6% доли рынка). Третью строчку рейтинга заняла модель Apple iPhone 8 Plus с результатом 8,3 млн отгруженных единиц (2,4% доли рынка). Четвёртую позицию занимает уже сравнительно старая модель Apple iPhone 7, объём реализации которой составил 5,6 млн единиц (1,6% доли рынка).

Лишь на пятом месте оказался смартфон на базе Android – модель Xiaomi Redmi 5A. Этот аппарат разошёлся тиражом в 5,4 единиц (1,6% доли рынка). С небольшим отставанием за ним следует модель Samsung Galaxy S9 Plus, вышедшая на рынок в конце первого квартала. В данном случае объём реализации составил 5,3 млн или 1,5% доли рынка.

Источник: businesswire