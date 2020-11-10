Strategy Analytics: Samsung впервые за три года обошла Apple на американском рынке смартфонов

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Преуспеть Samsung помогли модели среднего класса, а также модели премиум-класса, включая серию Galaxy Note20 и складной Galaxy Z Fold2.

В третьем квартале 2020 года Samsung не только вернула себе звание лидера мирового рынка смартфонов, но и возглавила рынок смартфонов США, сместив Apple на второе место. Это впервые со второго квартала 2017 года Samsung обыграла Apple на родном поле, следует из данных аналитической компании Strategy Analytics.

Стать лидером рынка смартфонов США по итогам третьего квартала 2020 года Samsung помогли не только хорошие продажи собственных моделей. Еще одним фактором, сыгравшим на руку южнокорейскому гиганту, является более поздний старт продаж линейки iPhone 12. Вполне вероятно, что в этом квартале, который традиционно является самым сильным у Apple, команда Тима Кука отыграет потерянные позиции.

За трехмесячный период с июля по сентябрь доля компании Samsung на рынке смартфонов США выросла на 6,7%, до 33,7%, что и обеспечило ей первое место. Доля Apple, опустившейся на второе место, составила 30,2%. Что интересно, третье место в США заняла еще одна южнокорейская компания — LG, которой принадлежит 14,7% рынка.

Напомним, на мировом рынке, который тоже возглавляет Samsung, доли первой пятерки производителей в прошлом квартале распределились следующий образом:

Samsung — 22,7% (+0,9%) Huawei — 14,7% (-3,9%) Xiaomi — 13,1% (+4%) Apple — 11,8% (-1,2%) Vivo — 8,9% (+0,5%)

Если рассматривать рынок Украины, согласно последнему отчету Canalys, лидером является Xiaomi с долей 40%, которая за год нарастила поставки на 82%, а Samsung занимает второе место с долей 25%.