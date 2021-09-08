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Стриминговый сервис HBO Max официально заявил о начале экспансии на европейский рынок. Уже 26 октбяря 2021 года американская онлайн-платформа заработает в первых шести странах континента, а в 2022 году к ним присоединятся еще 14 стран.

Полный список выглядит следующим образом:

2021 год — Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Испания, Андорра;

— Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Испания, Андорра; 2022 год — Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения.

Показательно, что несмотря на близость к приграничным с Украиной странам Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове, наша страна в этот список пока не попала.

До июня текущего года онлайн-кинотеатр HBO Max работал исключительно на территории США, но затем его запустили в 39 странах Латинской Америки.

Напомним, что летом стриминговый сервис запустил дешевый рекламный тариф HBO Max With Ads стоимостью $10 в месяц, что на $5 меньше основного тарифного плана. За скидку зрителям приходится периодически просматривать рекламные вставки, к тому же они лишены возможности смотреть премьеры фильмов Warner Bros. в день старта их кинотеатрального проката.

Источник: Engagdet