Стриминговый сервис HBO Max запустят в Европе 26 октября 2021 года — в этом году в шести странах, в следующем — еще в 14 (но Украины в списке нет)
Стриминговый сервис HBO Max официально заявил о начале экспансии на европейский рынок. Уже 26 октбяря 2021 года американская онлайн-платформа заработает в первых шести странах континента, а в 2022 году к ним присоединятся еще 14 стран.
Полный список выглядит следующим образом:
- 2021 год — Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Испания, Андорра;
- 2022 год — Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения.
Показательно, что несмотря на близость к приграничным с Украиной странам Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове, наша страна в этот список пока не попала.
До июня текущего года онлайн-кинотеатр HBO Max работал исключительно на территории США, но затем его запустили в 39 странах Латинской Америки.
Напомним, что летом стриминговый сервис запустил дешевый рекламный тариф HBO Max With Ads стоимостью $10 в месяц, что на $5 меньше основного тарифного плана. За скидку зрителям приходится периодически просматривать рекламные вставки, к тому же они лишены возможности смотреть премьеры фильмов Warner Bros. в день старта их кинотеатрального проката.
Источник: Engagdet