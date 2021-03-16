Стриминговый сервис HBO Max запустит более дешевый тариф (но с рекламой и без кинотеатральных премьер)





Компания WarnerMedia официально заявила, что фирменный стриминговый сервис HBO Max станет заметно дешевле начиная с июня текущего года. Впрочем, это новость не о невиданной щедрости, а скорее о расстановке приоритетов.

Дело в том, что новый тариф будет содержать рекламу и не будет содержать последние крупные премьеры — а как вы помните, на 2021 год Warner Bros. запланировал выпустить в HBO Max сразу 17 блокбастеров, включая «Дюна», «Матрица 4», «Годзила против Конга», «Отряд самоубийц» и др.

Таким образом данное предложение сможет привлечь тех зрителей, которые хотят иметь под рукой объемную библиотеку относительно старых фильмов и сериалов, но в то же время не гонятся за самыми свежими релизами (например, смотрят их другими способами). С другой стороны, часть таких «бюджетных» подписчиков со временем смогут перейти на стандартную подписку, которая приносит больше дохода компании. На решение сможет повлиять как объем библиотеки и удобство сервиса, так и разница в стоимости между различными тарифами.

Представители HBO Max пока не озвучили стоимость нового «рекламного» тарифа и точную дату его запуска. В данный момент стандартная подписка на стриминговый сервис HBO Max стоит $14,99 в месяц, что заметно выше, чем у основных конкурентов Netflix и Disney+.

Напомним, что по последним данным у HBO Max уже 40 млн подписчиков в США, а в разработке находится солидный перечень новых фильмов и сериалов, включая проекты по вселенным «Harry Potter» и «Game of Thrones».

Источник: Polygon