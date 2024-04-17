Стив Бушеми сыграет во втором сезоне «Уэнсдэй» — вероятно, нового директора Невермора

Бушеми отметился ролями в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы», сериале «Подпольная империя» и других проектах, а теперь присоединится к продолжению темного фэнтези-сериала Netflix.

Несмотря на то, что роль Бушеми во втором сезоне «Уэнсдэй» официально не раскрывали — Variety пишет, что он собирается сыграть нового руководителя академии для подростков-изгнанников «Невермор».

Стив Бушеми — плодовитый актер, известный эпизодическими появлениями в нескольких комедийных фильмах Адама Сэндлера, и большими ролями в более серьезных проектах, таких как сериале HBO «Подпольная империя» и фильмов Квентина Тарантино «Бешеные псы».

Сериал «Уэнсдэй», который следовал за одноименным персонажем из культовой Семейки Аддамс в исполнении Дженны Ортеги, дебютировал на Netflix в ноябре 2022 года и собрал более 1 млрд часов просмотров, что обеспечило шоу статус второго англоязычного сериала с наибольшими просмотрами на платформе. У «Уэнсдэй» также 12 номинаций на «Эмми» — и 4 победы. Через два месяца после премьеры стриминг объявил о втором сезоне, а также размышляет над запуском шоу, посвященного приключениям дяди Фестера.

Подробностей относительно сюжета и даты выхода второго сезона пока нет — первый завершился на том, что Уэнсдэй успешно расследовала серию преступлений и помешала уничтожению академии и ее учеников. Производство продолжения ранее откладывали из-за забастовок в Голливуде, сейчас же известно, что его должны начать в конце апреля в Ирландии.

Шоураннеры сериала — Альфред Гоф и Майлз Миллар. Тим Бертон снял первые четыре эпизода и также выступает исполнительным продюсером.