Второй сезон «Уэнсдей» — Netflix анонсировал продолжение спин-оффа «Семейки Адамсов» вместе с десятком премьер в 2023 году

«Уэнсдей» продлили на 2-й сезон, и, учитывая рекордные показатели просмотров сериала о приключениях дочери Мортиции и Гомеса Адамс в «Неверморе» на Netflix, это выглядит достаточно ожидаемой новостью.

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Первый сезон «Уэнсдэй», состоявший из 8 эпизодов, дебютировал на стриминговом сервисе 23 ноября, и уже спустя неделю установил новый рекорд Netflix по количеству часов просмотра англоязычных сериалов в течение первых 7 дней (более 341 млн часов). С тех пор шоу стало вторым по популярности англоязычным сериалом платформы с более чем 1,2 миллиарда часов просмотров в течение первых 28 дней, обойдя «Монстр: История Джеффри Дамера» (856,2 млн часов), но не достигнув показателей 4-го сезона «Очень странных дел» (1,3 млрд часов просмотров).

Впрочем, вся тройка лидеров изрядно отстает от самого популярного шоу Netflix всех времен — корейского сериала «Игра в кальмара», который держит рекорд просмотров в 1,6 млрд часов за первые 28 дней.

В видеоанонсе Дженна Ортега в образе Уэнсдэй вспоминает события предыдущего сезона, и даже демонстрирует зрителю свою редкую улыбку как благодарность за огромное внимание к сериалу.

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«За последние несколько недель за мной охотились, меня преследовало привидение и меня передразнивали миллионы раз в интернете. Это была настоящая пытка. Спасибо», — говорит голос главной героини за кадром.

Далее в анонсе звучит песня «Bloody Mary», которую исполнила Леди Гага, и которая стала неофициальным саундтреком первого сезона сериала, после того, как танец Уэнсдей завирусился в TikTok.

«Еще больше страданий впереди. Мировая сенсация вернется на второй сезон», — заключают в анонсе.

В первом сезоне комедийного сериала-ужастика Уэнсдей отправляется в академию «Невермор», где учатся так называемые изгои, то есть вампиры, оборотни, сирены и другие представители сверхъестественного контингента. Главная героиня пытается овладеть своими способностями к предсказаниям, а также расследовать серию таинственных убийств.

Кроме Ортеги, в актерский состав первого сезона вошли Гвендолин Кристи, Джейми МакШейн, Перси Хайнс Уайт, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Джой Сандей, Наоми Дж. Огава, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Рики Линдхоум. Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман сыграли родителей Уэнсдей, а Кристина Риччи (исполнившая роль Уэнсдей в более ранней версии) предстанет в качестве одной из преподавательниц академии. Соавторы и генеральные продюсеры сериала – Альфред Гоф и Майлз Миллар. Первые четыре эпизода снял мастер темных сказок Тим Бертон.

Вместе с анонсом второго сезона «Уэнсдей» в Netflix намекнули на выход еще нескольких долгожданных премьер в 2023 году. Первое шоу, которое появляется в трейлере – это «Игра в кальмара». Стриминговый гигант официально объявил о продолжении корейского сериала в июне 2022 года, но никакой информации о дате выхода еще не публиковал.

В анонсе также отсутствуют какие-либо точные даты, но представлены кадры из «Удивительных чудес», анимационного ситкома «Большой рот», «Эмили в Париже» и Люпена» – каждый из которых Netflix продлил хотя бы на один дополнительный сезон. Также уже в 2023 году можно ожидать возвращения сериалов Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами (2 сезон), Тень и кость (2 сезон, 16 марта), Половое воспитание (4 сезон), Вирджин-Ривер (5 сезон), Викинги: Вальхалла (2 сезон, 12 января), Песочный человек (2 сезон) и других.