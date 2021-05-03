Суд между Apple и Epic Games перенесли из-за детей — они ворвались в открытую телеконференцию с криками «свободу Fortnite!»





3 мая после нескольких месяцев перерыва в окружном суде США в Окленде возобновилось судебное разбирательство между Apple и Epic Games и началось оно весьма забавно. В открытую телеконференцию ворвались дети с криками «свободу Fortnite!»; более 20 минут организаторы пытались отключить звук у нарушителей, из-за чего процесс начался на 15 минут позже.

Как сообщает The Verge, более 200 участников присоединились к открытой телеконференции, многие из них кричали «свободу Fortnite!» или «судья, пожалуйста, верните Fortnite на наши смартфоны». Другие включали в чате треки рэпера Трэвиса Скотта, который в 2020 году провел виртуальный концерт в онлайн-шутере. Были в чате и начинающие блогеры, который решили воспользоваться случаем для рекламы собственных YouTube-каналов.

Судебное заседание должно было начаться в 18:15 по Киеву, и можно было слышать, как организаторы безуспешно пытались отключить звук участников несколько раз. В 18:30 наконец воцарилась тишина в ожидании сегодняшнего выступления генерального директора Epic Games Тима Суини.

Вкратце суть спора между Apple и Epic Games: в правилах App Store четко сказано, что разработчики должны использовать фирменную платежную систему для внутриигровых покупок. Иными словами, прямые покупки в обход механизмов App Store не допустимы. В то же время Epic Games обвиняет Apple в злоупотреблении доминирующим положением и настаивает, что разработчики должны иметь возможность использовать собственные платежные системы. Сможет ли разработчик Fortnite доказать свою «правду», узнаем в ближайшие недели.

Накануне Европейская комиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства после жалобы Spotify.

Ранее из материалов дела выяснилось, что именно PS4 является самой прибыльной платформой для Fortnite (на нее приходится почти половина всей выручки игры). Новые интересные детали по делу, которые стали известны из судебных документов: