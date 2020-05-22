Новости
Суд оштрафовал украинца на 3400 грн за… загрузку роликов на PornHub

Суд оштрафовал украинца на 3400 грн за… загрузку роликов на PornHub

Суд оштрафовал украинца на 3400 грн за… загрузку роликов на PornHub


Достаточно интересное постановление вынес Шишацкий райсуд Полтавской области по делу, касающемся крупнейшего порносайта мира PornHub. Судья признал пользователя виновным в изготовлении порнороликов и распространении на сайте PornHub, назначив штраф в размере 3400 грн. Электронная копия постановления есть в Едином государственном реестре судебных решений. На решение обратил внимание ресурс AIN.

Что забавно, в решении суда в названии сервиса допустили опечатку и назвали его Pornhud.

Как следует из текста обосновывающей части постановления, изготовленную продукцию обвиняемый с помощью ноутбука марки Asus, роутера марки Mercusys через сеть интернет распространял в свободный доступ для других пользователей сети на аккаунте Honey-sexpistol, который он создал на сайте Pornhud.

Подсудимый полностью признал свою вину и получил в качестве меры наказания, как было указано выше, штраф в размере 3400 грн.

Действующий Уголовный кодекс Украины за изготовление и распространение порнографии (ст. 301) предусматривает не только штрафы, но и более строгое наказание в виде лишения свободы.

Источник вспомнил другой забавный случай, когда суд стал на сторону обвиняемой в распространении такой продукции — в начале года вебкам-модель, которую судили за распространение порно, смогла отсудить у государства 270 тыс. грн за моральный ущерб, связанный с судебным преследованием.

Источник: AIN и reyestr.court.gov.ua

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить