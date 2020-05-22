Суд оштрафовал украинца на 3400 грн за… загрузку роликов на PornHub

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Достаточно интересное постановление вынес Шишацкий райсуд Полтавской области по делу, касающемся крупнейшего порносайта мира PornHub. Судья признал пользователя виновным в изготовлении порнороликов и распространении на сайте PornHub, назначив штраф в размере 3400 грн. Электронная копия постановления есть в Едином государственном реестре судебных решений. На решение обратил внимание ресурс AIN.

Что забавно, в решении суда в названии сервиса допустили опечатку и назвали его Pornhud.

Как следует из текста обосновывающей части постановления, изготовленную продукцию обвиняемый с помощью ноутбука марки Asus, роутера марки Mercusys через сеть интернет распространял в свободный доступ для других пользователей сети на аккаунте Honey-sexpistol, который он создал на сайте Pornhud.

Подсудимый полностью признал свою вину и получил в качестве меры наказания, как было указано выше, штраф в размере 3400 грн.

Действующий Уголовный кодекс Украины за изготовление и распространение порнографии (ст. 301) предусматривает не только штрафы, но и более строгое наказание в виде лишения свободы.

Источник вспомнил другой забавный случай, когда суд стал на сторону обвиняемой в распространении такой продукции — в начале года вебкам-модель, которую судили за распространение порно, смогла отсудить у государства 270 тыс. грн за моральный ущерб, связанный с судебным преследованием.

Источник: AIN и reyestr.court.gov.ua